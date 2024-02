Mehrfarbige Licht-/Wetteranzeige

Diese schicke mehrfarbige Wetteranzeige leuchtet in unterschiedlichsten Farben je nach Wetter. Von orange für Sonnenschein oder blau für bewölkten Himmel bis hin zu lila für Regentage: So können Sie jederzeit schon an Ihrem Radiowecker ablesen, wie das Wetter draußen ist.