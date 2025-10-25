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Eingestellt
Wetterinfos zu Ihrer Verfügung
Beginnen Sie den Tag richtig – jeden Tag! Der kompakte Philips Radiowecker mit Wettervorhersage umfasst eine Funkuhr und Grafiksymbole für die Wettervorhersage mit mehrfarbigen Lichtanzeigen. Ihr zuverlässiges Wettervorhersagegerät sorgt dafür, dass Sie stets pünktlich sind.
Innen- und Außentemperatur
Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.5
von 5
15
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
DonJuan24
25/10/2025
United Kingdom
18 years old and still going strong
I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst
Datum der Verwendung 2023-10-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst
Datum der Verwendung 2023-10-25
Gicleur
25/05/2023
France
Excellent, je l'ai depuis plus de 10 ans
Cela fais des années que je l'ai, pas de panne, mise à l'heure automatique. J'en cherche 1 similaire, difficile à trouver.
Vorteile
Automatisme, possibilité de 2 sonneries réveils différents
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst
Datum der Verwendung 2021-05-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2021-05-25
dkn2k
27/09/2016
United Kingdom
A delight to own..
I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ260 Weather Clock Radio verfasst
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