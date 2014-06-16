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Eingestellt

Radiowecker

AJ3112/12

3.6

| (26) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.

Alle Vorteile anzeigen

Weckfunktion mit Radio oder Alarmton

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • Kompaktes Design

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

MW/UKW-Stereo-Tuner

MW/UKW-Stereo-Tuner

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

26

Bewertungen

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst

23/06/2013

Nederland

Nederland

goed product

makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst

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23/06/2013

Nederland

Nederland

goed product

makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst

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