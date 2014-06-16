Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
AJ3112/12
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes MW/UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.
Kompaktes Design
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.6
von 5
26
Bewertungen
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst
horst
23/06/2013
Nederland
goed product
makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst
johan46
23/06/2013
Nederland
goed product
makkelijk in te stellen,leuk modelletje en je heb de keus om met muziek wakker te worden of met de buzzer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3112 Klokradio verfasst