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Eingestellt
Sanftes Aufwachen
Mit dem Philips Radiowecker AJ3138/12 wacht Ihr Kind zu seinem liebsten Klang oder einer Stimme auf. Die austauschbaren Ringe und Tasten bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, und dank der Schläfchen-Zeitschaltuhr können Sie den Wecker programmieren, ohne die Einstellungen der Weckfunktion zu ändern.
Individuell aufnehmbarer Weckton
Schläfchen-Timer
Bunte Ringe und Knöpfe
Akku- oder Netzbetrieb
Zahlreiche Studien belegen, dass ein Schläfchen am Tag gesund ist. Mit dem Schläfchen-Timer können Sie diese gesunde Pause ganz einfach in Ihren Tagesablauf integrieren – ohne Gefahr zu Verschlafen und ohne den Wecker jedes Mal neu einrichten zu müssen. Drücken Sie einfach auf eine Taste, und genießen Sie ein gesundes, 15 Minuten bis 2 Stunden langes Schläfchen, bevor Sie sich wieder in die Hektik des Alltags stürzen. Der Schläfchen-Timer zählt automatisch bis Null herunter und weckt Sie nach der gewünschten Zeit mit einem Summer.
Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Fünf Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Wenn Sie länger als fünf Minuten weiterschlafen möchten, drücken Sie die Taste für die Schlummerfunktion zweimal für 10 Minuten und dreimal für 15 Minuten.
Nutzen Sie Netzstrom oder Akkus für optimale Flexibilität für Ihr Philips Radio. Wenn keine Steckdose in der Nähe ist oder Sie keine störenden Kabel wünschen, bedienen Sie das Gerät einfach mit Akkustrom. Für eine fortlaufende und stabile Energieversorgung schließen Sie das Gerät direkt an eine Steckdose an. Jetzt genießen Sie Ihre Musik überall und jederzeit.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.0
von 5
25
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Berliantik
05/12/2016
Nederland
De beste
Ik heb deze wakker al drie jaar en ik ben heel blij mee. Het is mooi design en makkelijk om te gebruiken. By the way ik wil nog een kopen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3138 Klokradio verfasst
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Rooster1
26/12/2015
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Perfect
Great easy to use children's alarm clock/radio. Simple easy to understand instructions and has some great facilities.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3138 Clock Radio verfasst
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Danny1012
12/01/2015
Italia
Fantastica!
Ragazzi c'è l'ho da anni è fantastica! Solo un pò l'audio era meglio stereo che mono.. Ma per il resto è un'oggettino che ti fa compagnia insieme al design sfizioso ti stimola ad usarlo sempre :D.... Il punto di forza è la radio digitale è la possibilità di usarla come sveglia... Il punto debole Audio della sveglia troppo mono! :) meglio stereo
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3138 Radiosveglia verfasst
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