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Radiowecker

AJ3540/12

3.5

| (28) Bewertungen

Radiowecker mit großem Display

Ein praktischer Radiowecker mit supergroßem Display für eine deutliche Anzeige. Er bietet zwei voneinander unabhängige Alarme: Einen für Sie und einen für Ihren Partner. Lassen Sie sich vom Radio oder von einem Summer wecken, und beginnen Sie den Tag zum richtigen Zeitpunkt.

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Radiowecker mit großem Display

  • Großes Display

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

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UKW/MW-Stereotuner (AM)

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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3.5

von 5

28

Bewertungen

06/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3540 Radiowecker verfasst

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12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet volledig aan onze eisen!

De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.

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Diese Bewertung wurde für AJ3540 Klokradio verfasst

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10/10/2011

Nederland

Nederland

dit product doet wat het moet doen

deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3540 Klokradio verfasst

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