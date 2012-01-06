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Eingestellt
AJ3540/12
Radiowecker mit großem Display
Ein praktischer Radiowecker mit supergroßem Display für eine deutliche Anzeige. Er bietet zwei voneinander unabhängige Alarme: Einen für Sie und einen für Ihren Partner. Lassen Sie sich vom Radio oder von einem Summer wecken, und beginnen Sie den Tag zum richtigen Zeitpunkt.
Großes Display
Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.
UKW/MW-Stereotuner (AM)
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
28
Bewertungen
nabrik
06/01/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3540 Radiowecker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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KeesO
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet volledig aan onze eisen!
De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3540 Klokradio verfasst
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johnboy1968
10/10/2011
Nederland
dit product doet wat het moet doen
deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3540 Klokradio verfasst
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