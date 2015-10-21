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Eingestellt

Radiowecker

AJ3570/12

2.6

| (14) Bewertungen

Schonen Sie die Umwelt

Es ist an der Zeit, die Umwelt zu schützen. Diese elegante Philips Uhr AJ3570/12 verfügt über eine nachhaltige Abdeckung aus Bambus und ist aus möglichst verträglichen Substanzen hergestellt. Sie verbraucht im Standby-Betrieb wenig Energie und verfügt über einen automatischen Lichtsensor. Somit spart sie zu jeder Zeit Strom.

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mit einem umweltfreundlichem Radiowecker

Schonen Sie die Umwelt

  • Großes Display

Obere Abdeckung aus nachhaltigem und erneuerbarem Bambus

Umweltschutz erfordert kreative Denkweisen und etwas gesunden Menschenverstand. Die Verwendung von Bambus in der Abdeckung dieser Uhr ist eine umweltfreundliche Maßnahme und verleiht dem Produkt Eleganz. Bambus ist nicht nur ein attraktives Material, er ist auch nachhaltiger als Baumholz. Bambus wächst sehr schnell und benötigt keinen Dünger oder Pestizide. Bambus kann innerhalb von drei bis fünf Jahren mehrfach abgeholzt werden. Zusätzlich werden bei der Aufbereitung von Bambus für die industrielle Verarbeitung weniger Schadstoffe und geringere CO2-Emissionen erzeugt.

Kunststoffgehäuse und Papierverpackungen aus recycelten Materialien

Philips steht für Umweltbewusstsein und ist daher immer bestrebt, die Verwendung von recycelten Materialien weiter voranzutreiben. Die Vorteile von Recycling sind erstaunlich. Recycling verringert den Bedarf an nicht erneuerbaren Ressourcen. Dadurch wird unsere ohnehin angeschlagene Umwelt wesentlich weniger belastet. Recycling reduziert auch den Bedarf an Verbrennungsanlagen und Deponien. Diese sind sehr schädlich für unser Ökosystem und unsere Umwelt. Diese Uhr besteht zu einem hohen Prozentsatz aus recycelten Materialien. Das gesamte Gehäuse besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff, die Papierdokumentation besteht zu 100 % aus recyceltem Papier und die Verpackung wurde zu 90 % aus recyceltem Material hergestellt.

Weniger schädliche Substanzen für mehr Sicherheit und Umweltschutz

Eine eingeschränkte Verwendung von schädlichen Substanzen ist ein Zeichen für das Bestreben von Philips, ein sicheres Umfeld für den Menschen zu schaffen. Philips hält sich strikt an die RoHS-Richtlinie, die die Verwendung von häufig verwendeten schädlichen Chemikalien wie z. B. Blei, Cadmium und Quecksilber einschränkt. Zusätzlichen haben wir bei Philips die Verwendung von anderen schädlichen Substanzen noch weiter eingeschränkt. So werden z. B. Kunststoffteile, Platinen, Netzteile und Verpackungen ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellt. Dadurch werden eventuelle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt während des Gebrauchs oder sogar nach der Entsorgung verringert.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.6

von 5

14

Bewertungen

5

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3570 Radio-réveil verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJ3570 Radio-réveil verfasst

18/09/2013

France

France

Verifizierter Käufer

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3570 Radio-réveil verfasst

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18/09/2013

France

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Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

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