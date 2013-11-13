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Eingestellt
AJ5300D/12
Lassen Sie sich von Ihren Lieblingsliedern wecken
Wachen Sie mit diesem Philips Radiowecker mit Dockingstation AJ5300D/12 gut gelaunt auf. Die kostenlose Philips App sorgt für ein entspanntes Aufwachen und ein verbessertes Radio-Hörerlebnis, während die 4 W RMS Ausgangsleistung kraftvollen, klaren Sound liefert. Schließen Sie einfach einen iPod oder ein iPhone an die Dockingstation an.
mit 30-poligem Anschluss
für iPod/iPhone
UKW, zwei Weckzeiten
4 W
Genießen Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik, während Sie Ihr iPhone bzw. Ihren iPod laden! Die Dockingstation ermöglicht die direkte Verbindung des iPhones/iPods mit dem Docking-Entertainment-System, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik mit erstklassigem Sound genießen können. Außerdem wird das iPhone bzw. der iPod während der Wiedergabe geladen, sodass sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen. Solange sich das tragbare Gerät in der Dockingstation befindet, wird es automatisch geladen.
MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.1
von 5
29
Bewertungen
ullisegeln
13/11/2013
Deutschland
ich bin mit dem Produkt sehr zufrieden
Ich kann dieses Produkt garantiert weiter empfehlen, da es sehr gut ist. Es
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ5300D Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Diese Bewertung wurde für AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone verfasst
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dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone verfasst
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