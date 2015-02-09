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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ7010/12

3.4

| (72) Bewertungen

Aufwachen mit

Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Dank dem eingebauten Radio und Naturgeräuschen haben Sie die Wahl, wie Sie sich am liebsten wecken lassen. Die Temperatursensoren zeigen zu jeder Zeit Innen- und Außentemperatur an.

Alle Vorteile anzeigen

mit Naturgeräuschen

Aufwachen mit

  • Innen- und Außentemperatur

  • Digitaler UKW/MW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Alarm für Werktage und Wochenende

Die integrierte Entspannungsmusik lässt Sie sanft entschlummern

Die integrierte Entspannungsmusik lässt Sie sanft entschlummern

Mit beruhigender Musik entspannen oder einschlafen! Der Philips Radiowecker verfügt über verschiedene integrierte Musiktitel, die für Ihre Entspannung sorgen. Zur Wahl stehen Regenschauer, Meereswellen, Wellness-Musik und mehr.

Temperaturanzeige für innen und außen

Temperaturanzeige für innen und außen

Wetterinfos zu Ihrer Verfügung. Der Philips Radiowecker informiert Sie über die aktuelle Temperatur. Der intelligente Temperatursensor zeigt zu jeder Zeit die Außentemperatur an.

Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall

Bei einem Stromausfall funktioniert diese intelligente Uhr weiterhin und behält die aktuelle Uhrzeit sowie Ihre Einstellungen bei. Die eingestellte Weckzeit bleibt dank vorinstallierten Batterien gespeichert, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Ist der Strom wieder verfügbar, müssen die Uhrzeit oder die Einstellungen nicht wieder angepasst werden. Sollte der Stromausfall länger dauern, bietet die Batterie genügend Energie, sodass der Weckton zur der von Ihnen eingestellten Weckzeit ertönt – so werden Sie auf jeden Fall rechtzeitig geweckt.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.4

von 5

72

Bewertungen

09/02/2015

Deutschland

Deutschland

Gute Idee und Umgesetzt

Ein edler Radiowecker der spitzenmäßig funktioniert. Ausgepackt, angeschlossen und die richtige Uhrzeit ist eingestellt, als nächstes Batterien, ich hatte welche zu Hause, in den Außensensor der Temperaturanzeige eingelegt und funktioniert. Den Außensensor sofort ca. 5m außen ans Küchenfenster gestellt, Temperatur wird durch eine gemauerte Wand am Radio angezeigt ud ich habe jetzt in der Küche auch ein Außenthermometer mit digitaler Anzeige. Genau wie die Radiosender auf UKW einen klasse Empfang. Es ist das einzige UKW Empfangsteil, welches in meiner Wohnung richtig funktioniert, könnte auch daran liegen das es Monoempfang ist. Ist aber egal er steht im Schlafzimmer wo es nicht auf den Klang oder Sound ankommt. Nun den Radiowecker einstellen, Weckzeiten 1 und 2, Uhrzeit, welchen Wochentagen, mit Radio oder mit einprogrammierten Tönen. Muß ehrlich sagen war nicht ganz einfach, aber ich habe es dank der Bilder und der schriftlichen Anleitung doch verstanden, aber man kann sich ja auch helfen lassen und wenn es einmal eingestellt ist, dann ist ja gut. Deswegen ist es mir auch egal wo die Einstellknöpfe angebracht sind. So das wars, Fingerabdrücke abgeputzt, steht und funktioniert. Hoffe ich kann euch mit dieser Bewertung etwas helfen

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Diese Bewertung wurde für AJ7010 Digitaler Radiowecker verfasst

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27/12/2015

België

België

Un excellent appareil et très désigne

Le son pourrait être un peu plus puissant. Le mode d'emploi est assez complexe (surtout que j'en ai acheté deux pour mon épouse et moi même) et faire prendre à chacun une température extérieure différente n'a pas été simple. Mais une fois qu'il est maîtrisé l'appareil donne les résultats attendus le tout avec en plus un joli désigne

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Diese Bewertung wurde für AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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27/08/2014

België

België

Excellent produit

Produit correspondant tout à fait à mes attentes. Il est beau, la qualité du son ainsi que celle de la réception radio sont très bonnes,pour ce type d'appareil. A partir du moment où l'on a lu le mode d'emploi et intégré les fonction de chaque bouton, il est simple d'utilisation. Seuls vraiment "petits" bémols, l'antenne, un fil, pas très "design" et la luminosité réglable où 'le faible' est vraiment faible,ce qui soit dit en passant est bien pour dormir, alors que la différence entre 'le moyen' et 'le fort' est quasi nulle est sont relativement forts tous les deux.

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Diese Bewertung wurde für AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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