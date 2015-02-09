Ein edler Radiowecker der spitzenmäßig funktioniert. Ausgepackt, angeschlossen und die richtige Uhrzeit ist eingestellt, als nächstes Batterien, ich hatte welche zu Hause, in den Außensensor der Temperaturanzeige eingelegt und funktioniert. Den Außensensor sofort ca. 5m außen ans Küchenfenster gestellt, Temperatur wird durch eine gemauerte Wand am Radio angezeigt ud ich habe jetzt in der Küche auch ein Außenthermometer mit digitaler Anzeige. Genau wie die Radiosender auf UKW einen klasse Empfang. Es ist das einzige UKW Empfangsteil, welches in meiner Wohnung richtig funktioniert, könnte auch daran liegen das es Monoempfang ist. Ist aber egal er steht im Schlafzimmer wo es nicht auf den Klang oder Sound ankommt. Nun den Radiowecker einstellen, Weckzeiten 1 und 2, Uhrzeit, welchen Wochentagen, mit Radio oder mit einprogrammierten Tönen. Muß ehrlich sagen war nicht ganz einfach, aber ich habe es dank der Bilder und der schriftlichen Anleitung doch verstanden, aber man kann sich ja auch helfen lassen und wenn es einmal eingestellt ist, dann ist ja gut. Deswegen ist es mir auch egal wo die Einstellknöpfe angebracht sind. So das wars, Fingerabdrücke abgeputzt, steht und funktioniert. Hoffe ich kann euch mit dieser Bewertung etwas helfen