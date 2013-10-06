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Eingestellt
AJ7260D/12
Aufwachen mit großartiger Musik
Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone/iPad über Lightning oder 30-poligen Anschluss mit sattem und klarem Sound. Dieser schicke Dual-Dock-Alarm-Radiowecker mit Ladestation verfügt über einen zusätzlichen USB-Anschluss, mit dem Sie drei Geräte gleichzeitig laden können, und der Sie rechtzeitig aufweckt.
DualDock für iPod/iPhone/iPad
USB-Anschluss zum Laden
UKW, zwei Weckzeiten
8 W
Dieses System bietet eine 8W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
3.7
von 5
23
Bewertungen
JoeF
06/10/2013
Deutschland
Tolles Gerät mit vielen Funktionalitäten und gutem Sound
Gerät ausgepackt und eingesteckt. Noch bevor ich die Bedienungsanleitung gelesen hatte, steckte ich mein iPhone 4S auf den Docking-Anschluss. Dann wollte ich als erstes die Uhrzeit einstellen. Und siehe da: das Gerät hatte sich bereits mit der Uhrzeit des iPhones synchronisiert. Tolle Funktion. Design: An der Optik und Haptik gibt es keine Kritikpunkte. Funktionalität: Die Schalter befinden sich alle an der Geräteoberseite, sind logisch angeordnet und einfach zu bedienen. Beim Alarm kann man aus drei verschiedenen Quellen wählen: Dock 1, Dock 2 und Radio. Auch die Lautstärke des Alarms lässt sich einstellen. So ist nicht die zuletzt eingestellte Lautstärke maßgebend. Beim Alarm wird die Lautstärke langsam auf den einstellten Wert hochgefadet. An der Rückseite ist ein USB-Anschluß vorhanden, an dem noch ein drittes Gerät aufgeladen werden kann. Ebenfalls ist dort noch ein Audio-Eingang vorhanden. Radiosender (bis zu 20 Sender) können automatisch oder auch manuell gespeichert werden. Schön wäre hier, wenn es noch ein paar wenige feste Stationstasten vorhanden wären, so dass nicht immer die ganze gespeicherten Sender durchgeklickt werden müssen. Sound: Möglichkeit der Auswahl von Soundeffekten und dynamischer Bassverstärkung. Lautsprecher haben für eine Ausgangsleistung von 8 Watt einen sehr guten Klang, auch bei Erreichen der Höchstlautstärke kein Verzerren hörbar. Fazit: Rundum gelungenes Gerät, an dem es nichts auszusetzen gibt. Vom mir daher eine absolute Kaufempfehlung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7260D Radiowecker mit dualem Dock für dreifaches Aufladen verfasst
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AndreasE
04/10/2013
Deutschland
tolles Multitalent - Radio-Wecker und vieles Mehr
Philips-Radiowecker AJ 7260 Das wäre geschafft. Endlich mal ein Radiowecker, der mehr ist als Radio und Wecker. Der neue Philips-Radiowecker mit seinen 3 Dockingstationen ist wirklich super. Beim Aufstellen des Gerätes und andocken meines I-Phone erlebte ich die erste Überraschung. Das Gerät erkannte Datum und Uhrzeit automatisch. Extrem positiv ist ebenfalls die Tatsache, dass sich sowohl I-Pod, I-Pad und I-Phone an den zwei vorhandenen Dockingstationen laden und anschließen lassen. Somit hört die Sucherei nach den passenden Ladekabeln und freien Stecksoden auf. Wer noch weitere Geräte z.B. mit USB-Anschluss verwenden möchte, hat diese Möglichkeit an der Geräterückseite. Positiv hat mich auch der gute Klang überrascht. Es lassen sich 20 Sender sehr einfach suchen und programmieren. Die Verarbeitung ist tadellos. Das Gerät ist aus schwarzem Kunststoff welcher hochwertig wirkt. Die Oberseite des Gerätes ist mit einem lederartigen Bezug versehen, welcher dem Gerät eine edle Optik gibt. Auf der Frontseite befindet sich das sehr gut ablesbare und mit Dimmer-Funktion ausgestatte Anzeigendisplay (Uhrzeit, Datum, Sender, etc.). Ein toller Radiowecker, welcher die vorhanden Smartphone-Geräte und MP3-Player wunderbar in Einklang bringt und den wir nicht mehr missen möchten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mogli007
03/10/2013
Deutschland
Top Design, toller Sound
Seit ich im Besitz des Radioweckers AJ7260 bin möchte ich nicht mehr auf ihn verzichen. Endlich kann ich alle meine Geräte Iphon's ;Ipad's über eine Ladestation aufladen. Der Radiowecker AJ7260 ist gleich mit 2 unterschiedlichen Dockingstations ausgestattet und somit mit allen gängigen Iphone und Ipad's kompatibel. Der zusätzlich eingebaute USB Anschluss auf der Rückseite ermöglicht es sogar zsätzlich ein drittes Gerät aufzuladen. Das Design ist wie bei Philips üblich schlicht und schick. Die Einrichtung der Radiosender ist durch den automatischen sendersuchlauf sehr komfortabel. Auch die Uhrzeit synchronisiert sich automatisch mit dem eingedockten Iphone. Besonders hat mich die Leistung der Lautsprecher beindruckt. Kaum zu glauben das ein so klarer, satter Sound aus den kleinen 8W Lautsprechern kommt. Fazit: Ein schicker multifunktionaler Radiowecker und ein muss für alle Iphone ;ipad besitzer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ7260D Radiowecker mit dualem Dock für dreifaches Aufladen verfasst
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