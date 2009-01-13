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AJL305/12
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Warum stellt sich meine Philips Radio Uhr bei Sprachaufzeichnungen immer von selbst ab?
Wie kann ich eine Sprachmitteilung auf meiner Philips Radio Uhr hinterlassen?
Wie kann ich die Funktion "Auto Brightness" auf meiner Philips Radio Uhr aktivieren?
Wie viel Speicherplatz ist belegt/noch verfügbar auf meiner Philips Radio Uhr?
Einstellen des Sleep-Timers auf der Philips Radio Uhr
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Einstellen der Uhrzeit auf der Philips Radio Uhr
Wie kann ich die Uhrzeit auf dem Philips AJL305 anzeigen?
Wie kann ich das Zeitformat auf meinem Philips Radio ändern?
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