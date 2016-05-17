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Eingestellt
AJL308/12
Sehen Sie beim Aufwachen ein Foto Ihrer Lieben
Möchten Sie nicht einmal Ihre tägliche Routine mit einem Foto Ihrer Lieben oder Ihrem Lieblingslied beim Aufwachen verschönern? Der Philips Radiowecker mit 18 cm Farbdisplay und praktischem USB-/SD-Kartensteckplatz unterstützt Sie beim richtigen Start in den Tag.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den USB-Anschluss und die SD/MMC-Kartensteckplätze ganz einfach auf weitere Musiktitel und Fotos zugreifen.
Genießen Sie Ihre Fotos, und geben Sie gleichzeitig Ihre Lieblingsmusik oder Ihren bevorzugten UKW-Radiosender wieder. Wählen Sie im Menü einfach die Option für die gleichzeitige Wiedergabe von Fotos und Musik aus. Danach können Sie sich zurücklehnen und genießen. Der Philips Radiowecker verfügt über einen USB-Anschluss und einen SD-Speicherkartensteckplatz. So können Sie Ihre MP3- und WMA-Lieblingsmusik über den Radiowecker abspielen und gleichzeitig Ihre digitalen Lieblingsbilder auf dem LCD-Display anzeigen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.3
von 5
7
Bewertungen
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
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Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
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pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
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