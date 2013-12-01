Die kleine und kabellose Philips Android Dockingstation (AS130) macht von Anfang an designtechnisch einen hochwertigen Eindruck. Der Stoff an der Seite und die Oberfläche in Optik von fein gebürstetem Aluminium sehen in Kombination – nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Einfachheit - sehr stilvoll aus. Doch Design ist wie immer Geschmackssache. Neben der Docking-Station sind logischerweise ein Netzteil, ein Klinkenstecker zum Musikhören mit Kabel, sowie eine verkürzte Bedienungsanleitung. Die Bedienung bzw. der Aufbau ist sehr leicht: Netzteil einstecken, Bluetooth-Power Schalter betätigen, per Bluetooth mit Wiedergabe-Gerät koppeln und fleißig mit der bevorzugten Musik-App streamen. Das helligkeitsverstellbare Display zeigt dauerhaft die Uhrzeit (muss zuvor manuell eingestellt werden) und den Bluetooth-Status an. Die Lautstärke lässt sich – wie es üblich ist – neben dem Abspielgerät auch am Dock selbst einstellen. Leider ist mir aufgefallen, dass die Werte der Lautstärke und Displayhelligkeit nicht abgespeichert werden, wenn das Gerät abgeschaltet wird. Die Uhrzeit wird zwar für kurze Zeit abgespeichert, aber dann nach wenigen Minuten wieder gelöscht, so dass man diese wieder erneut einstellen muss. Daran erkennt man, dass dieses Dockingsystem für den Dauereinsatz konzipiert wurde und sich damit für den Nachttisch eignet (wie auch von Philips gezeigt wird). Bei diesem Verwendungszweck sollte man allerdings darauf achten, dass man das Smartphone in den Flugmodus setzt, da man sonst beim Schlafen den schädlichen Strahlen ausgesetzt ist. Die Philips AS130 hat selbst keine Radio- oder Weckerfunktion, aber mithilfe von bestimmten Apps kann man diese Funktionen natürlich nach Bedarf ergänzen. Super: Dank dem dreh- und höhenverstellbarem Micro-USB Stecker („FlexiDock“-Anschluss) lässt sich jedes Android-Smartphone aufladen. Zudem bietet das „FlexiDock“ dem Smartphone guten Halt. Neben dem Bluetooth Streaming kann man auch den beiliegenden Klinkenstecker zum Musikhören mit einem nicht-bluetooth-fähigem Gerät verwenden (hinten befindet sich ein Audio Eingang). Unlogisch ist allerdings, dass dazu die Bluetooth Funktion des Dockingsystems eingeschaltet sein muss, welche dazu ja gar nicht benötigt wird. Die verbauten Neodym-Lautsprecher sorgen für ein Dock dieser Größenordnung für klaren und satten Stereo-Klang - bei dem man allerdings auf niedriger Lautstärke ein leises Rauschen als Nebengeräusch hören kann. Auf höchster Lautstärkestufe kann man zudem bei manchen Songs ein sehr leichtes „Kratzen“ hören, allerdings stellt man auch so gut wie nie bei beiden Geräten (Smartphone und Dockinglautsprecher) die Lautstärke auf den höchsten Wert. Insgesamt gebe ich diesem Dockingsystem von Philips aufgrund des tollen Klangs und des guten Halts durch den cleveren „FlexiDock“-Anschluss 4 Sterne. Abzug gab es für die kleineren Nachteile wie Nicht-Speichern der Werte von Helligkeit, Lautstärke und Uhrzeit.