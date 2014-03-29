Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Hören Sie großartigen Sound, während der Lautsprecher AS170 Ihr Android-Telefon in kürzester Zeit auflädt. Kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Geräten für eine einfache Musikübertragung. Er weckt Sie sogar mit Liedern aus Ihrem Radio.