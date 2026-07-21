Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Support
AS360/12
Eingestellt
Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Philips Lautsprecher ist leiser wenn über Batterie statt über Strom versorgt
Weitere Möglichkeiten über den Philips Dockinglautsprecher Musik wiederzugeben außer Bluetooth?
Unterstützt mein Philips Dockinglautsprecher bestimmte Apps von Philips?
Empfängt mein mobiles Gerät SMS, Benachrichtigungen und andere Nachrichten, wenn es gedockt ist?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts