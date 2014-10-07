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Eingestellt

Kabelloser HiFi-Link A1

AW1000/10

3.3

| (53) Bewertungen

All Ihre Musik in HiFi-Sound. Kabellos.

Der kabellose Philips Fidelio HiFi-Link stellt eine Verbindung zu Ihrem HiFi-System her und überträgt Ihre gesamte Musiksammlung aus der Cloud und Internet-Radiosender in Ihr Wohnzimmer. Verwenden Sie Ihr tragbares Android- oder Apple-Gerät zum Suchen und Wiedergeben.

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Begeistert von Sound

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  • Macht aus Ihrem HiFi- ein WiFi-System

  • Digit. Ausg. und analoger Ausg./Eing.

Genießen Sie ein Universum an Online-Musikdiensten

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Einer der einfachsten Wege, stets die neuesten Hits und eine enorme Vielfalt an Musik zu erhalten, ist das Abonnement eines Online-Musikdienstes. Sie können dabei von überall zu jeder Zeit auf Musik zugreifen, sofern eine Verbindung zum Internet besteht. Mit den kabellosen HiFi-Lautsprechern von Philips müssen Sie nicht einmal mehr Ihren Computer einschalten, um die Online-Musikdienste zu verwenden.

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung

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Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

Unterstützt Musikübertragung über UPnP

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3.3

von 5

53

Bewertungen

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

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18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Problemlose Einbindung in bestehende HIFI Anlage

Damit konnte ich meine alte HIFI Anlage ins 2100 Jahrhundert holen. Mit dem Web Radio und den zahlreichen Stationen mit Auswahlmöglichkeiten findet die ganze Familie etwas. Die Bedienung ist einfach. Über die zusätzliche externe Schnittstelle konnte ich auch noch meinen IPod über eine Docking Station anschließen. Mein NAS System wurde erkannt und konnte auch direkt verwendet werden. Danke für das tollt Gerät

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20/10/2013

Deutschland

Deutschland

Prima Musikstreaming Client

Für mich die optimale Lösung. Stellt die Verbindung zwischen NAS und Stereoanlage her - über TosLink. Sogar die Lautstärke lässt sich regeln. Mich stört, dass es nur per WLAN läuft - wozu gibt es eine Netzwerkbuchse? Ansonsten ist es wie erwartet. Günstig und gut.

Diese Bewertung wurde für AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1 verfasst

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