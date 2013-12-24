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Eingestellt
AW5000/10
All Ihre Musik in HiFi-Sound. Kabellos.
Hören Sie Ihre Musik kabellos und in HiFi-Sound mit dem kabellosen Philips Fidelio HiFi-Lautsprecher. Streamen Sie Musik problemlos mit 4 HiFi-Treibern für ein beeindruckendes Musikerlebnis.
HiFi-Stereosound
60 W, 4 HiFi-Lautsprecher
Analoger Eingang
Die App kann über den Apple App Store und Google Play heruntergeladen werden und erkennt automatisch Mobil- sowie andere kompatible Geräte, die mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden sind. So erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihre Musik. Steuern Sie die Wiedergabe Ihrer Musik, die Lautstärke und die Klangeinstellungen sowie Online-Musikdienste und Internet-Radio von jedem Gerät überall im Haus.
Der Lautsprecher verfügt über speziell angewinkelte professionelle HiFi-Lautsprecher, die dafür konzipiert wurden, den großflächigsten und eindringlichsten Raumklangbereich überhaupt zu erzeugen. Die Anordnung der Lautsprecher bietet unübertroffene, dynamische Klangqualität, ganz gleich, wo Sie sich im Raum befinden. Durch das einzigartige Design fügen sich die Lautsprecher unauffällig in Ihre Inneneinrichtung ein.
Ein zusätzlicher Audio-Eingang ermöglicht Ihnen neben der kabellosen Option das Anschließen von externen Musikquellen an das Philips System. Schließen Sie die Lautsprecher einfach an den Audio-Eingang bzw. Audio-Ausgang oder an die Kopfhörerbuchse eines Media Players wie beispielsweise an Ihren CD/DVD-Player, Fernseher oder MP3-Player an.
Auszeichnungen
2.7
von 5
109
Bewertungen
Bardolino44m
24/12/2013
Deutschland
Air Studio+ v 1.2.1 ist ein großer Schritt nach vorne!!!
Ein SW Update hat mir sehr geholfen. Ich habe die App auch auf meinem IPhone installiert und siehe da....der unerwartete Update löste vieler meiner Probleme. Ich bin jetzt auch mit der App Stabilität zufrieden. Manchmal zeigen meine Geräte Ausrufezeichen in rot, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. solange aber alles gut läuft, mache ich mir darüber keine Gedanken. Ich war immer ein Fan vom Philips Sound und ich bin es jetzt wieder!,,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5 verfasst
Goofy26
10/11/2013
Deutschland
satter Hifi-Sound, edles Aussehen, kabelloser Hifi-Lautsprecher
Schon beim Auspacken merkt man, das es sich um ein hochwertiges Produkt handelt. Die Verpackung ist sehr stabil. Begeistert war ich von dem edeln Aussehen der Box. Oberfläche in gebürstetem Aluminium und Vorder- und Rückseite in Schwarz. Die Verarbeitung ist hochwertig und das Design (Rhombus Form) sehr modern , edel - ein echter Hingucker. Eine Schnellanleitung lag in einer separaten, kleinen Box bei. Habe zuerst die App "AirStudio+" auf mein Iphone runter geladen und dann ging es los (für iOS- und Android Geräte). Die App "AirStudio+" , die neue App, empfehle ich herunter zu laden, diese ist besser als die "AirStudio". Die Box an den Strom anschließen und dann ging es los. Man muss die Box in sein WLAN-Netz einbinden. Zuerst hatte ich Probleme mit der Einbindung, aber man muss sich halt die Schnellanleitung durchlesen, um zu sehen wie man die Box ins "Netz" bekommt. Ich bin zu ungeduldig und versuche es immer erst ohne Anleitung, das klappt halt nicht immer! Aber wenn man sich daran hält, was die App als nächsten Schritt vorschlägt - klappt es. In der App "AirStudio+" kann man mehrere Musiktitel zusammen stellen und als Liste abspielen. Prima ist das die Titel abgespielt werden und man die App schließen kann, um an anderen Dingen am Iphone/Ipad weiter zu arbeiten. Der Sound dieser Box ist absolut super - tiefer Bass einstellbar, sowie die Höhen. Ich bin von dem satten Sound dieser Box absolut begeistert. Also eine absolut gute Sache, wenn man nicht unnötig Lautsprecherkabel verlegen will. Weiterhin kann man auch Radio über diese Box hören. Über 5 Tasten an der Box kann man seine favorisierten Radiosender abrufen, die zuvor über die oben genannte App über "Tunneln Radio" beliebig festgelegt werden. Man kann auch beliebig viele Lieblingssender ablegen, die über die App im Iphone/Ipad abrufbar sind und in einem satten HiFi Sound über die Box abgespielt werden. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Stahlsektor88
10/11/2013
Deutschland
satter Hifi-Sound, edles Aussehen, kabelloser Hifi-Lautsprecher
Schon beim Auspacken merkt man, das es sich um ein hochwertiges Produkt handelt. Die Verpackung ist sehr stabil. Begeistert war ich von dem edeln Aussehen der Box. Oberfläche in gebürstetem Aluminium und Vorder- und Rückseite in Schwarz. Die Verarbeitung ist hochwertig und das Design (Rhombus Form) sehr modern , edel - ein echter Hingucker. Eine Schnellanleitung lag in einer separaten, kleinen Box bei. Habe zuerst die App "AirStudio+" auf mein Iphone runter geladen und dann ging es los (für iOS- und Android Geräte). Die App "AirStudio+" , die neue App, empfehle ich herunter zu laden, diese ist besser als die "AirStudio". Die Box an den Strom anschließen und dann ging es los. Man muss die Box in sein WLAN-Netz einbinden. Zuerst hatte ich Probleme mit der Einbindung, aber man muss sich halt die Schnellanleitung durchlesen, um zu sehen wie man die Box ins "Netz" bekommt. Ich bin zu ungeduldig und versuche es immer erst ohne Anleitung, das klappt halt nicht immer! Aber wenn man sich daran hält, was die App als nächsten Schritt vorschlägt - klappt es. In der App "AirStudio+" kann man mehrere Musiktitel zusammen stellen und als Liste abspielen. Prima ist das die Titel abgespielt werden und man die App schließen kann, um an anderen Dingen am Iphone/Ipad weiter zu arbeiten. Der Sound dieser Box ist absolut super - tiefer Bass einstellbar, sowie die Höhen. Ich bin von dem satten Sound dieser Box absolut begeistert. Also eine absolut gute Sache, wenn man nicht unnötig Lautsprecherkabel verlegen will. Weiterhin kann man auch Radio über diese Box hören. Über 5 Tasten an der Box kann man seine favorisierten Radiosender abrufen, die zuvor über die oben genannte App über "Tunneln Radio" beliebig festgelegt werden. Man kann auch beliebig viele Lieblingssender ablegen, die über die App im Iphone/Ipad abrufbar sind und in einem satten HiFi Sound über die Box abgespielt werden. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AW5000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A5 verfasst
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