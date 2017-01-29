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AZ127/12
CD
Kassette
Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.
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Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
3.5
von 5
17
Bewertungen
Hinnerck
29/01/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Produkt!
Das Gerät wird für das Abspielen von 3 Fragezeichen CD's für die Kinder zum einschlafen genutzt. Erfüllt dafür alle Anforderungeb und kann super mit in den Urlaub genommen werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ127 CD-Soundmachine verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Louisinette
06/11/2024
France
Verifizierter Käufer
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Vorteile
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Nachteile
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ127 Lecteur de CD verfasst
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delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Verifizierter Käufer
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Vorteile
works very well
Nachteile
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Diese Bewertung wurde für AZ127 CD Soundmachine verfasst
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