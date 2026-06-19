ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne

Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ1846/12

Hervorragender Sound für unterwegs

Mit der Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre digitale Musik aus Ihrem tragbaren Audio-Player befreien und in kraftvollem Sound genießen – jederzeit und überall! Mit USB Direct und der digitalen MP3-Aufnahmefunktion lassen sich Aufnahmen auf Knopfdruck und ohne PC erstellen.

Alle Vorteile anzeigen

Hervorragender Sound für unterwegs

  • CD-Ripping

  • Digitaler Tuner

Bassreflex-Lautsprechersysteme für tiefen und kräftigen Sound

Bassreflex-Lautsprechersysteme für tiefen und kräftigen Sound

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprechersystemen liegt in der zusätzlichen Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off zu optimieren. Das Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

10,2 cm (4") Full-Range-Lautsprecher für leistungsstarken Sound

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.