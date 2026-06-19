MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung

Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!