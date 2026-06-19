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Eingestellt
AZ1846/12
Hervorragender Sound für unterwegs
Mit der Philips CD-Soundmachine können Sie Ihre digitale Musik aus Ihrem tragbaren Audio-Player befreien und in kraftvollem Sound genießen – jederzeit und überall! Mit USB Direct und der digitalen MP3-Aufnahmefunktion lassen sich Aufnahmen auf Knopfdruck und ohne PC erstellen.
CD-Ripping
Digitaler Tuner
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprechersystemen liegt in der zusätzlichen Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off zu optimieren. Das Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses und der Lautstärke auf Maximalwerte. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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