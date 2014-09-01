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Eingestellt
AZ1890T/12
Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall
Die tragbare CD-Soundmachine von Philips ist ein leistungsstarkes Soundsystem, das Sie immer begleitet. Sie befreit Ihre Musik mit einer kabellosen One-Touch-NFC-Verbindung für mühelose Bluetooth-Kopplung. Oder geben Sie Musik von USB, CD und MP3-CD wieder.
Bluetooth® und NFC
USB
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.
3.7
von 5
12
Bewertungen
Jörg1973
01/09/2014
Deutschland
Perfekt! Im Design und Technik der Champion
Die Philips AZ1890T/12 CD-Soundmachine richtet sich an alle detailverliebten unter uns. Angefangen von der Außenhaut die in einer eleganten Klavierlack-Optik daher kommt bis zur Staubabdeckung des USB-Anschlusses gehen Funktionalität und Design Hand in Hand. Auch ist die Soundmaschine eine technische Meisterleistung, ob CD, Radio, per USB oder gar per Bluetooth - der Sound wird in einer Qualität die in ihrer Atemberaubenden Klarheit kaum zu toppen ist „RAUS GEHAUEN“! Die beigefügte Fernbedienung ist das berühmte i-Tüpfelchen. Ich könnte mich hier noch weiter so positiv auslassen, aber lest selbst und informiert euch auf der Homepage von Philips. Mit dieser Soundmaschine hat Philips sowohl im Design als auch in Technik einen echten Volltreffer gelandet. Klare Kaufempfehlung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ1890T CD-Soundmachine verfasst
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Priegel
31/08/2014
Deutschland
Klangqualität-egal von welcher Quelle!
Ein würdiger Nachfolger aller "Ghettoblaster"-mit allem an Technik, und tollem Design. CD, Radio, USB, Bluetooth,UKW, ein Aux-In und ein Kopfhörer-Ausgang-die Vielfalt ist beeindruckend. Noch dazu, wenn es so gut klingt. Der Sound ist klar, die Qualität top. Und dank des durchdachten Designs leicht zu bedienen. Ob für das Arbeitszimmer, Kinderzimmer, oder im Büro-es füllt den Raum mit Klang, sieht gut aus und ist stabil verarbeitet. Die Möglichkeit,unterwegs zu hören, ist dank Batteriefach(6C-Zellen)gegeben-wobei das Gerät eigentlich zu edel dafür ist. Das Pairing von Handy oder Tablet ist supereinfach - dank NFC.Einfach das Handy vor die Soundmachine halten-das Bluetooth-Smybol blinkt, ein Signal ertönt, und fertig. Bis zu 4 Geräte "merkt" sich die Soundmachine. Klasse. Die mitgelieferte Fernbedienung rundet das positive Bild nach oben ab: Mit meinem GalaxyNexus konnte ich mit der Fernbedienung und den Tasten an der Soundmachine den Stream pausieren, das nächste Lied wählen, und nach der Pause wieder starten. Eine tolle Funktion, so kann das Handy liegen bleiben. Auch toll, wenn man Streaming-Dienste nutzt. Mute geht auch-wichtig wenn man telefonieren muss. 10W Leistung klingen wenig, aber es kommt sowohl Lautstärke, wie auch Qualität nicht zu kurz. In einem 36qm-Raum ist bereits die Hälfte mehr als genug-und auch einen Unterrichtsraum von 80qm kann man gut beschallen. Die Knöpfe sind logisch beschriftet, matt gehalten und gut lesbar. Das Display ist ebenso gut lesbar, und sehr edel-blau mit Chromrand. Philips liefert ein Netzteil mit, und ein Aux-in-Kabel. Die Anleitung ist gut, deutsch und bebildert. Das
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odhvelez
01/04/2017
España
Muy bueno
Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.
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