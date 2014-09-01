ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ1890T/12

3.7

| (12) Bewertungen

Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall

Die tragbare CD-Soundmachine von Philips ist ein leistungsstarkes Soundsystem, das Sie immer begleitet. Sie befreit Ihre Musik mit einer kabellosen One-Touch-NFC-Verbindung für mühelose Bluetooth-Kopplung. Oder geben Sie Musik von USB, CD und MP3-CD wieder.

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie kabellos leistungsstarke Musik immer und überall

  • Bluetooth® und NFC

  • USB

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

12

Bewertungen

01/09/2014

Deutschland

Deutschland

Perfekt! Im Design und Technik der Champion

Die Philips AZ1890T/12 CD-Soundmachine richtet sich an alle detailverliebten unter uns. Angefangen von der Außenhaut die in einer eleganten Klavierlack-Optik daher kommt bis zur Staubabdeckung des USB-Anschlusses gehen Funktionalität und Design Hand in Hand. Auch ist die Soundmaschine eine technische Meisterleistung, ob CD, Radio, per USB oder gar per Bluetooth - der Sound wird in einer Qualität die in ihrer Atemberaubenden Klarheit kaum zu toppen ist „RAUS GEHAUEN“! Die beigefügte Fernbedienung ist das berühmte i-Tüpfelchen. Ich könnte mich hier noch weiter so positiv auslassen, aber lest selbst und informiert euch auf der Homepage von Philips. Mit dieser Soundmaschine hat Philips sowohl im Design als auch in Technik einen echten Volltreffer gelandet. Klare Kaufempfehlung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1890T CD-Soundmachine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1890T CD-Soundmachine verfasst

31/08/2014

Deutschland

Deutschland

Klangqualität-egal von welcher Quelle!

Ein würdiger Nachfolger aller "Ghettoblaster"-mit allem an Technik, und tollem Design. CD, Radio, USB, Bluetooth,UKW, ein Aux-In und ein Kopfhörer-Ausgang-die Vielfalt ist beeindruckend. Noch dazu, wenn es so gut klingt. Der Sound ist klar, die Qualität top. Und dank des durchdachten Designs leicht zu bedienen. Ob für das Arbeitszimmer, Kinderzimmer, oder im Büro-es füllt den Raum mit Klang, sieht gut aus und ist stabil verarbeitet. Die Möglichkeit,unterwegs zu hören, ist dank Batteriefach(6C-Zellen)gegeben-wobei das Gerät eigentlich zu edel dafür ist. Das Pairing von Handy oder Tablet ist supereinfach - dank NFC.Einfach das Handy vor die Soundmachine halten-das Bluetooth-Smybol blinkt, ein Signal ertönt, und fertig. Bis zu 4 Geräte "merkt" sich die Soundmachine. Klasse. Die mitgelieferte Fernbedienung rundet das positive Bild nach oben ab: Mit meinem GalaxyNexus konnte ich mit der Fernbedienung und den Tasten an der Soundmachine den Stream pausieren, das nächste Lied wählen, und nach der Pause wieder starten. Eine tolle Funktion, so kann das Handy liegen bleiben. Auch toll, wenn man Streaming-Dienste nutzt. Mute geht auch-wichtig wenn man telefonieren muss. 10W Leistung klingen wenig, aber es kommt sowohl Lautstärke, wie auch Qualität nicht zu kurz. In einem 36qm-Raum ist bereits die Hälfte mehr als genug-und auch einen Unterrichtsraum von 80qm kann man gut beschallen. Die Knöpfe sind logisch beschriftet, matt gehalten und gut lesbar. Das Display ist ebenso gut lesbar, und sehr edel-blau mit Chromrand. Philips liefert ein Netzteil mit, und ein Aux-in-Kabel. Die Anleitung ist gut, deutsch und bebildert. Das

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1890T CD-Soundmachine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1890T CD-Soundmachine verfasst

01/04/2017

España

España

Muy bueno

Sólo la pantalla de consulta no es tan accesible por lo demás muy buen producto.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1890T CD Soundmachine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1890T CD Soundmachine verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.