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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ1/12

3.8

| (5) Bewertungen

ALLES ÜBERALL UND LAUT WIEDERGEBEN

Philips AZ1 liefert Ihnen bombastischen Sound aus dem Radio, vom iPhone/iPad/iPod, von CDs sowie von jedem Bluetooth-Gerät. Dank One-Touch-NFC-Kopplung war die kabellose Musikübertragung über Bluetooth noch nie so einfach. Schließen Sie ein Mikrofon oder eine Gitarre an, und starten Sie Ihre eigene Jam Session.

Alle Vorteile anzeigen

mit kabelloser Musikübertragung über Bluetooth

ALLES ÜBERALL UND LAUT WIEDERGEBEN

  • Bluetooth® und NFC

  • CD, MP3-CD, UKW

  • USB-Dockingstation für Wiedergabe/Laden

  • 40 W, Mikrofon- und Gitarreneingang

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von jedem Smartphone

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Trageriemen und robustes Design für mehr Tragbarkeit

Einfach den Trageriemen anbringen, über die Schulter werfen und los geht's. Das AZ1 hat zudem die perfekte Größe für Handgepäck im Flugzeug, sodass Sie Ihre Fähigkeiten auch im Ausland nutzen können. Das robuste Design sorgt für genug Widerstandsfähigkeit, um das Leben zur Party zu machen, ob drinnen oder draußen. Die Bedienelemente lassen sich außerdem umdrehen, damit sie unterwegs geschützt sind.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

5

Bewertungen

4
2

19/08/2014

Suisse

Suisse

Viele,gute Funktionen

Bassfunktion,Lautsprecher,Radioempfang,CD-Player und buetooth ist herforragend

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1 CD-Soundmachine verfasst

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18/07/2014

Deutschland

Deutschland

Satter Sound in coolem Design

Auf der Suche nach einer guten Soundstation mit Bluetooth bin ich auf die Philips AZ1 gestossen. Obwohl Philips nicht mehr alle Produkte der Marke "Philips" selber produziert, wird von den Niederländern sehr großer Wert auf Design, Qualität und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gelegt. Darum kaufe ich auch so gerne Geräte mit dem Philips-Logo. Die AZ1 Soundmachine bietet an Ausstattung mehr als ich tatsächlich benötige: • 40 W Leistung • Mikrofon- und Gitarreneingang (brauche ich nicht) • Bluetooth und NFC (NFC benötige ich auch nicht) • CD, MP3-CD • UKW-Radio • USB-Dockingstation für Wiedergabe/Laden Nach dem Auspacken und Anschliessen erfolgte eine Auto-Installation der FM-Radiosender. Erfreut war ich über den sehr guten Radioempfang. Im Gegensatz zu meinem vorhandenen UKW-Radio (eines anderen Herstellers) kann ich mit dem AZ1 störungsfrei Radio hören. Es verfügt über RDS mit Titelanzeige bei den kompatiblen Sendern. Auch ohne Equilizer-Anpassung liefert das AZ1 einen satten Sound und ist aufgrund seines 40-Watt-Verstärkes für größere Räume und zur Partybeschallung perfekt. Wird eine neue CD eingelegt, startet automatisch die Wiedergabe. Die Steuerung erfolgt über die Tasten an der Geräteoberseite. Der Hauptverwendungszweck ist bei mir allerdings die Wiedergabe von Musik mittels Bluetooth-Anbindung, die einfach per NFC erfolgen kann oder die über die altbekannte Koppelung durchgeführt wird. Nun zum Gehäuse: Kritisch für mich ist immer die schicke Klavierlack-Optik. Fingerabdrücke auf der schwarzen Oberfläche lassen sich leider nicht vermeiden. Für mich ist dies nicht so toll und beim häufigen Transport wohl auch eher nachteilig. Cooles Gimmick für mich: auf der Oberseite befindet sich eine Vertiefung in der sich die Antenne befindet. Hier kann man bei ausgeklappter Antenne ein Tablet oder Smartphone ablegen. Durch den integrierten USB-Anschluss kann man nicht nur Musik abspielen sondern auch ein mobiles Gerät aufladen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1 CD-Soundmachine verfasst

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27/07/2015

Suisse

Suisse

Très bon rapport qualité prix

Très bonne réserve de puissance et bonnes basses, pas encore testé avec les piles ou accus rechargables pour l' autonomie a voir. Produit à recommander

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ1 Lecteur de CD verfasst

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