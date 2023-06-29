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Schwarz
3 W
Digitaler Tuner
Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.
Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, wählen Sie nur noch einen der zwei Modi aus und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.
Über die CD-Programmierfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.
4.4
von 5
7
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
29/06/2023
Portugal
Verifizierter Käufer
Produto pequeno. Qualidade grande.
Realmente satisfeito em todos os aspectos. Vale o dinheiro
Vorteile
Som limpo e sem distorção
Nachteile
Falta ligação multimédia USB vs bluetooth
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ215B Leitor de CD verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Radio123
16/03/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Makkelijk en eenvoudige bediening
Jammer dat er geen knop aanwezig is voor openen van cd speler
Vorteile
Goed geluid
Nachteile
Zie knop boven.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ215B CD-soundmachine verfasst
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dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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