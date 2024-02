Sperre für CD-Abdeckung für ununterbrochene Musikwiedergabe unterwegs

Die Philips CD-Soundmachine kann honizontal oder vertikal aufgestellt werden und wurde so entwickelt, dass sie in beiden Positionen eine optimale Leistung bietet. Um sicherzustellen, dass sich die CD-Abdeckung nicht aus Versehen öffnet, wenn der Player vertikal positioniert wird, wurde die Abdeckung so entwickelt, dass sie nur auf Tastendruck aufgeht. Zudem ist eine Sperre für die CD-Abdeckung verfügbar, die dafür sorgt, dass die Abdeckung nicht durch unbeabsichtigtes Drücken der Taste geöffnet wird. Dieser Schiebeverschluss befindet sich oben auf der Soundmachine – außer Reichweite von Kinderhänden – und wird abgedeckt, wenn sich der Player in der Tasche befindet. Bei Philips zählt jedes kleine Detail.