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Eingestellt

CD-Soundmachine

AZ3856/12

4.1

| (30) Bewertungen

Leistungsstarkes tragbares Sound System

Dank USB Direct, Bassreflex-Lautsprechersystem und 2 x 4 W RMS Gesamtausgangsleistung können Sie mit der Philips CD-Soundmachine AZ3856/12 digitale Musik von Ihrem tragbaren Gerät mit kräftigem Sound genießen – jederzeit und überall.

Alle Vorteile anzeigen

mit 8 W RMS Gesamtausgangsleistung

Leistungsstarkes tragbares Sound System

  • 8 W

  • USB und Kassette

  • Digitaler Tuner

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Stereokopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

30

Bewertungen

15/10/2012

Deutschland

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Wunderbar einfach

Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ3856 CD-Soundmachine verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ3856 CD-Soundmachine verfasst

29/08/2012

Deutschland

Deutschland

Einfach gut

Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AZ3856 CD-Soundmachine verfasst

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17/09/2009

Deutschland

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Klangstark und unkompliziert mit kl. Abstrichen

Nachdem wir 17 Jahre in der Küche den Ghettoblaster AZ 8214 von Philips hatten - und vom Sound bis heute begeistert sind (70% Klassik = HiFi-Hörer) - kam als Nachfolger (Grund: der alte "hakt" bei vielen neuen CDs und kann keine MP3s abspielen) nur ein Gerät von Philips in Frage! Der AZ 3856 scheint mir das derzeitige Topmodell in der Kategorie: "Sondmachine" von Philips zu sein: + komplett und zukunftssicher ausgestattet + CD (RW, gebrannt, MP3, WMA) USB-Anschluss, 3,5mm Eingang, 3,5mm Ausgang (wem der Chinch-Eingang fehlt, der kaufe sich ein Adapterkabel für 3,98€), Kassettenlaufwerk (für die Oldies!) + Radio mit 20 Stationsspeichern UKW (außerdem noch 20x MW - wer brauchts?) + Fernbedienung + Drehregler für Lautstärke - geht viel schneller als ewig zu tippen... + Sound-Korrektur durch DSC=Digital-Surround-Control (5 Voreinstellungen: "ohne", "Classic", "Pop", "Jazz", "Rock") und + Sound-Korrektur duch DBB = Dynamic-Bass-Boost (3 Stufen: "ohne", "DBB", "DBB2") + Hintergrundbeleuchtetes, gut abzulesendes, gestochen scharfes Display - Hintergrundbeleuchtung abschaltbar für Nachts + Sleep-Timer bis zu 2 Stunden + Sound ist große Klasse, sehr naturgetreu, sehr klangvoll - nur in den Mitten eine Spur zu wenig (der AZ 8214 war noch etwas "wärmer" im Klang - vielleicht ein Tribut an die "Sound-Wünsche" heutiger Hörer?) + Lautstärke lässt sich regeln von Stufe 0 - 32 und auch auf Maximallautstärke sind die Boxen nicht überfordert - nichts verzerrt + Design: elegant, matt schwarz mit hochglänzender CD-Klappe und silbernem, zentralem Lautstärke-Jog (Drehregler ohne Anschlag) - ich mag halt die aktuellen silbernen Geräte nicht so gerne... + 20 cm schmaler als der alte AZ 8214 + Bedienung nahezu selbsterklärend + Auto-Store von 20 Stationen möglich + Keine Backup-Batterien für die Senderspeicherung bei Stromausfall mehr erforderlich Nachteile: - ist das Radioteil im Empfang schwacher Sender schlechter als beim 17 Jahre alten AZ 8214 - oder hört man das knistern nur deutlicher durch die brillanteren Höhen? das müsste mal ein Techniker durchmessen... subjektiv jedenfalls keine Verbesserung zum Stand vor 17 Jahren! - Fernbedienung kann zwar Sender auf Stationstasten speichern, aber weder EIN- noch AUS-schalten! (um den Standby-Stromverbrauch zu senken? jedenfalls ein kleines Komfort-Minus) - Stummschaltung allerdings möglich - Gerät hat zwar einen Sleeptimer, aber zeigt keine Uhr im Display - keine Möglichkeit "von Hand" auf Mono umzuschalten, wenn der Empfang schlechter wird - die automatische Umsschaltung reagiert für mein Empfinden zu spät - rippen von CDs auf MP3 nicht mögllich - das mach ich halt am PC - Gerät hat sich schon 2x "aufgehängt" so dass ein Ziehen des Netzsteckers erforderlich war - sind halt alles kleine PCs heutzutage - und wer kennt nicht Windows - mit und ohne Service-Pack ;-) So, die Liste der Nachteile ist zwar auch nicht kurz, aber es sind doch alles Kleinigkeiten - also von mir eine klare Kaufempfehlung für den AZ 3856 - bei einem Preis von ca. 100,- € (2009) ein Schnäppchen! (Für den AZ 8214 haben wir 1993 500 DM hingeblättert...) Ich hoffe, meine pingelige Einschätzung - ein wenig ein Vergleichtest, alt gegen neu - hat Euch weitergeholfen!

Diese Bewertung wurde für AZ3856 CD-Soundmachine verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.