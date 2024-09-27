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AZ700T/12
Bluetooth® und NFC
USB Direct
12 W
Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie den Sound von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.
Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um diesen einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.
3.7
von 5
11
Bewertungen
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ700T CD-Soundmachine verfasst
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Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Vorteile
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Nachteile
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ700T CD-Soundmachine verfasst
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ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Vorteile
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Nachteile
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AZ700T Leitor de CD verfasst
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