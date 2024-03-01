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Baristina
Espressomaschine
Gesamtzeit
recurring payment
Echter Cappuccino und Latte, aber ohne den Aufwand?
Lieblingsbohnen einfüllen, Siebträger nach rechts swipen – und fertig ist dein perfekter Espresso! Baristina mahlt die Bohnen mit optimalem Mahlgrad, tampt und brüht mit exaktem Druck. Einfacher geht's nicht: Swipen & genießen – mit Baristina wird jeder zum echten Barista!
Nichts geht über frische Bohnen
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffee-Aroma – direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.
Swipen & genießen
Einfach den Siebträger nach rechts swipen. Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch. Keine Barista-Skills nötig für echten Espresso und Café Crema. Zurücklehnen und genießen.
Einfach zu reinigen. Ohne Aufwand.
Siebträger entfernen, kurz ausspülen – das war's schon! Baristina macht die Reinigung schnell, simpel und intuitiv. Keine umständlichen Schritte, denn sie ist für maximale Einfachheit und Komfort gemacht.
Dein stylischer Mini-Barista
Kein Rätselraten, kein Herumprobieren, kein verschwendeter Kaffee. Baristina mahlt mit perfektem Mahlgrad, tampt mit optimalem Druck und dosiert präzise – genau so, wie es für echten Espresso sein muss. Dein persönlicher Barista für zu Hause.
Echter Espresso & Café Crème
Mit ihrer 16-Bar-Druckpumpe holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen und zaubert eine samtige, reichhaltige Crema – für einen perfekt ausbalancierten Espresso
Kaffee, wie du ihn magst.
Egal, ob kräftiger Espresso oder sanfter Café Crème – du entscheidest! Mach den Kaffee nochmal extra intensiv, wenn dir danach ist, und genieße deinen Kaffee genau so, wie du ihn am liebsten magst.
Klein, aber voller Power!
Kompakt genug für jede Küche, stark genug für Kaffee in Barista-Qualität.
Weniger Abfall. Keine Kapseln. Mehr Geschmack.
Frische Bohnen bedeuten mehr Geschmack und weniger Müll. Kein Plastik, kein Aluminium zum Entsorgen – stattdessen lässt sich der Kaffeepuck perfekt kompostieren.
Energieeffizienz & recycelte Materialien
Baristina wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt. Sie ist energieeffizient*, besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff** und kommt in einer 100% plastikfreien Verpackung.
Psst - so leise!
Baristina zaubert echten Espresso – und das echt leise.
Deine Bohnen, deine Wahl
Du wählst deine Lieblingsbohnen und Baristina holt immer das Beste aus ihnen heraus.
Technische Daten
Ursprungsland
Hergestellt in
Rumänien
Entwickelt in
Niederlande
Energieeffizienz
Stromverbrauch im Standby-Modus
n. v.
Stromverbrauch (ausgeschaltet)
0,2 W
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
n. v.
Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
0 Minuten
Messstandard
EN 50564:2011
Technische Daten
Pumpendruck
16 bar
Material des Mahlwerks
Keramik
Geräuschpegel
72 dB
Spannung
220–240 V
Frequenz
50 Hz
Produktgewicht
5 kg
Produktabmessungen
180 mm (Breite), 345 mm (Höhe), 380 mm (Tiefe)
Kabellänge
85 cm
Kaffee-Einstellungen
Getränke
Espresso
Lungo
Kaffeestärkewahl
Ja
Kaffeemenge
Einstellbar
Allgemeine Daten
Fassungsvermögen für Kaffeebohnen
170 Gramm
Fassungsvermögen des Wasserbehälters
1,2 l
Maximale Tassenhöhe
135 mm
Brühdauer für Espresso
< 60 Sekunden
Spülmaschinenfeste Teile
Abtropfschale
Deckel der Abtropfschale
Wasserfilterkompatibilität
Keine
Automatische Abschaltung
Ja
Mitgeliefertes Zubehör
Siebträger
Service
2 Jahre Garantie
Ja
Nachhaltigkeit
Energieverbrauch im Standby-Betrieb
2,6 Wh
Stromverbrauch Brühvorgang
122,8 Wh
Verpackungsmaterial
> 95 % recycelt und zu 100 % recycelbar
Maschinenmaterial
> 50 % der verwendeten Kunststoffe werden recycelt, mit Ausnahme der Kunststoffe, die in Kontakt mit Wasser und Kaffee kommen