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    • Echter Cappuccino und Latte, aber ohne den Aufwand? Echter Cappuccino und Latte, aber ohne den Aufwand? Echter Cappuccino und Latte, aber ohne den Aufwand?

      Baristina Espressomaschine

      BAR300/60

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Baristina macht's einfach!

      • Nichts geht über frische Bohnen
      • Swipen & genießen
      • Einfach zu reinigen. Ohne Aufwand.
      • Dein stylischer Mini-Barista
      • Echter Espresso & Café Crème
      Alle Vorteile ansehen

      Baristina Espressomaschine

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      Baristina
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      Baristina

      Espressomaschine

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Echter Cappuccino und Latte, aber ohne den Aufwand?

      Lieblingsbohnen einfüllen, Siebträger nach rechts swipen – und fertig ist dein perfekter Espresso! Baristina mahlt die Bohnen mit optimalem Mahlgrad, tampt und brüht mit exaktem Druck. Einfacher geht's nicht: Swipen & genießen – mit Baristina wird jeder zum echten Barista!
      Nichts geht über frische Bohnen

      Nichts geht über frische Bohnen

      Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffee-Aroma – direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.

      Swipen & genießen

      Swipen & genießen

      Einfach den Siebträger nach rechts swipen. Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch. Keine Barista-Skills nötig für echten Espresso und Café Crema. Zurücklehnen und genießen.

      Einfach zu reinigen. Ohne Aufwand.

      Einfach zu reinigen. Ohne Aufwand.

      Siebträger entfernen, kurz ausspülen – das war's schon! Baristina macht die Reinigung schnell, simpel und intuitiv. Keine umständlichen Schritte, denn sie ist für maximale Einfachheit und Komfort gemacht.

      Dein stylischer Mini-Barista

      Dein stylischer Mini-Barista

      Kein Rätselraten, kein Herumprobieren, kein verschwendeter Kaffee. Baristina mahlt mit perfektem Mahlgrad, tampt mit optimalem Druck und dosiert präzise – genau so, wie es für echten Espresso sein muss. Dein persönlicher Barista für zu Hause.

      Echter Espresso & Café Crème

      Echter Espresso & Café Crème

      Mit ihrer 16-Bar-Druckpumpe holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen und zaubert eine samtige, reichhaltige Crema – für einen perfekt ausbalancierten Espresso

      Kaffee, wie du ihn magst.

      Kaffee, wie du ihn magst.

      Egal, ob kräftiger Espresso oder sanfter Café Crème – du entscheidest! Mach den Kaffee nochmal extra intensiv, wenn dir danach ist, und genieße deinen Kaffee genau so, wie du ihn am liebsten magst.

      Klein, aber voller Power!

      Klein, aber voller Power!

      Kompakt genug für jede Küche, stark genug für Kaffee in Barista-Qualität.

      Weniger Abfall. Keine Kapseln. Mehr Geschmack.

      Weniger Abfall. Keine Kapseln. Mehr Geschmack.

      Frische Bohnen bedeuten mehr Geschmack und weniger Müll. Kein Plastik, kein Aluminium zum Entsorgen – stattdessen lässt sich der Kaffeepuck perfekt kompostieren.

      Energieeffizienz & recycelte Materialien

      Energieeffizienz & recycelte Materialien

      Baristina wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt. Sie ist energieeffizient*, besteht zu 50% aus recyceltem Kunststoff** und kommt in einer 100% plastikfreien Verpackung.

      Psst - so leise!

      Psst - so leise!

      Baristina zaubert echten Espresso – und das echt leise.

      Deine Bohnen, deine Wahl

      Deine Bohnen, deine Wahl

      Du wählst deine Lieblingsbohnen und Baristina holt immer das Beste aus ihnen heraus.

      Technische Daten

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        Rumänien
        Entwickelt in
        Niederlande

      • Energieeffizienz

        Stromverbrauch im Standby-Modus
        n. v.
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        0,2 W
        Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
        n. v.
        Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
        0 Minuten
        Messstandard
        EN 50564:2011

      • Technische Daten

        Pumpendruck
        16 bar
        Material des Mahlwerks
        Keramik
        Geräuschpegel
        72 dB
        Spannung
        220–240 V
        Frequenz
        50 Hz
        Produktgewicht
        5 kg
        Produktabmessungen
        180 mm (Breite), 345 mm (Höhe), 380 mm (Tiefe)
        Kabellänge
        85 cm

      • Kaffee-Einstellungen

        Getränke
        • Espresso
        • Lungo
        Kaffeestärkewahl
        Ja
        Kaffeemenge
        Einstellbar

      • Allgemeine Daten

        Fassungsvermögen für Kaffeebohnen
        170 Gramm
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        1,2 l
        Maximale Tassenhöhe
        135 mm
        Brühdauer für Espresso
        < 60 Sekunden
        Spülmaschinenfeste Teile
        • Abtropfschale
        • Deckel der Abtropfschale
        Wasserfilterkompatibilität
        Keine
        Automatische Abschaltung
        Ja
        Mitgeliefertes Zubehör
        Siebträger

      • Service

        2 Jahre Garantie
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Energieverbrauch im Standby-Betrieb
        2,6 Wh
        Stromverbrauch Brühvorgang
        122,8 Wh
        Verpackungsmaterial
        > 95 % recycelt und zu 100 % recycelbar
        Maschinenmaterial
        > 50 % der verwendeten Kunststoffe werden recycelt, mit Ausnahme der Kunststoffe, die in Kontakt mit Wasser und Kaffee kommen

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      • * Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards.
      • ** Ausgenommen sind Teile, die mit Wasser und Kaffee in Berührung kommen.
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