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    • Perfekter Milchschaum Perfekter Milchschaum Perfekter Milchschaum
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      Baristina Milchaufschäumer

      BAR311/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Funktioniert heiß und kalt, mit Milch und pflanzlichen Alternativen

      • Für feinen Schaum
      • Heiß oder kalt
      • Jede Milch, jederzeit
      • Leicht zu reinigen
      Alle Vorteile ansehen

      Baristina Milchaufschäumer

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      Baristina
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      Baristina

      Milchaufschäumer

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      Perfekter Milchschaum

      Unser spezieller Baristina Milchaufschäumer schäumt heiße und kalte Milch in Sekunden auf und macht es dir leicht, jeden Kaffeestil nach deinem Geschmack zu perfektionieren – einfach zu bedienen und auch super leicht zu reinigen.
      Für feinen Schaum

      Für feinen Schaum

      Eingestellt auf die ideale Temperatur und Geschwindigkeit, um besonders festen, feinen Schaum zu erzeugen.

      Heiß oder kalt

      Heiß oder kalt

      Stelle die Temperatur auf heiß oder kalt ein und meistere jeden Kaffeestil, vom Latte Macchiato bis zum Eiskaffee.

      Jede Milch, jederzeit

      Jede Milch, jederzeit

      Erzeugt den bestmöglichen Schaum mit verschiedenen Milchsorten und pflanzlichen Alternativen.

      Leicht zu reinigen

      Leicht zu reinigen

      Glatte, antihaftbeschichtete Oberflächen bedeuten, dass du deinen Aufschäumer nur abspülen und abwischen musst, während Quirl und Deckel spülmaschinenfest sind.

      Technische Daten

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China
        Entwickelt in
        Niederlande

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        11,2 cm
        Produktbreite
        11,2 cm
        Produkthöhe
        19,5 cm
        Produktgewicht
        790 g
        Verpackungslänge
        15,1 cm
        Verpackungsbreite
        15,1 cm
        Verpackungshöhe
        21,7 cm
        Verpackungsgewicht
        855 g

      • Technische Daten

        Spannung
        220-240 V / 120 V
        Frequenz
        50-60 Hz / 60 Hz
        Produktgewicht
        0,79 kg
        Produktabmessungen
        112 mm (Breite), 195 mm (Höhe), 112 mm (Tiefe)
        Kabellänge
        75 cm

      • Allgemeine Daten

        Spülmaschinenfeste Teile
        Quirl, Deckel und Löffel
        Mitgeliefertes Zubehör
        Löffel
        Getränke
        • Heißer Schaum
        • Kalter Schaum
        Fassungsvermögen
        120 ml
        Aufschäumzeit
        <130 Sekunden

      • Service

        2 Jahre Garantie
        Ja

      • Nachhaltigkeit

        Energieverbrauch im Standby-Betrieb
        <0,25 W
        Stromverbrauch Brühvorgang
        15,3 Wh
        Verpackungsmaterial
        100 % recyclingfähig
        Maschinenmaterial
        >50% des verwendeten Kunststoffs ist recycelter Kunststoff

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