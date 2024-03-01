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Baristina
Milchaufschäumer
Gesamtzeit
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Perfekter Milchschaum
Unser spezieller Baristina Milchaufschäumer schäumt heiße und kalte Milch in Sekunden auf und macht es dir leicht, jeden Kaffeestil nach deinem Geschmack zu perfektionieren – einfach zu bedienen und auch super leicht zu reinigen.
Für feinen Schaum
Eingestellt auf die ideale Temperatur und Geschwindigkeit, um besonders festen, feinen Schaum zu erzeugen.
Heiß oder kalt
Stelle die Temperatur auf heiß oder kalt ein und meistere jeden Kaffeestil, vom Latte Macchiato bis zum Eiskaffee.
Jede Milch, jederzeit
Erzeugt den bestmöglichen Schaum mit verschiedenen Milchsorten und pflanzlichen Alternativen.
Leicht zu reinigen
Glatte, antihaftbeschichtete Oberflächen bedeuten, dass du deinen Aufschäumer nur abspülen und abwischen musst, während Quirl und Deckel spülmaschinenfest sind.
Technische Daten
Ursprungsland
Hergestellt in
China
Entwickelt in
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Produktlänge
11,2 cm
Produktbreite
11,2 cm
Produkthöhe
19,5 cm
Produktgewicht
790 g
Verpackungslänge
15,1 cm
Verpackungsbreite
15,1 cm
Verpackungshöhe
21,7 cm
Verpackungsgewicht
855 g
Technische Daten
Spannung
220-240 V / 120 V
Frequenz
50-60 Hz / 60 Hz
Produktgewicht
0,79 kg
Produktabmessungen
112 mm (Breite), 195 mm (Höhe), 112 mm (Tiefe)
Kabellänge
75 cm
Allgemeine Daten
Spülmaschinenfeste Teile
Quirl, Deckel und Löffel
Mitgeliefertes Zubehör
Löffel
Getränke
Heißer Schaum
Kalter Schaum
Fassungsvermögen
120 ml
Aufschäumzeit
<130 Sekunden
Service
2 Jahre Garantie
Ja
Nachhaltigkeit
Energieverbrauch im Standby-Betrieb
<0,25 W
Stromverbrauch Brühvorgang
15,3 Wh
Verpackungsmaterial
100 % recyclingfähig
Maschinenmaterial
>50% des verwendeten Kunststoffs ist recycelter Kunststoff