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BAR500/00
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffeearoma.
Mit 16 Bar Pumpendruck holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen – perfekt für echten Espresso.
Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch.
Espresso. Café Crème. Iced Coffee. Extra intensiv.
Einfach zu reinigen: keine versteckten, verschmutzten Fächer.
Frisch gemahlene Bohnen sorgen für das beste Kaffee-Aroma – direkt vor dem Brühen gemahlen, macht das den Unterschied zwischen Kaffee und richtig gutem Kaffee.
Mit 16 Bar Pumpendruck holt Baristina das volle Aroma aus deinen Bohnen – perfekt für echten Espresso.
Einfach den Siebträger nach rechts swipen. Baristina mahlt, tampt und brüht automatisch. Keine Barista-Skills nötig für echten Espresso und Café Crème.
Bewertungen
Energieeffizienzklasse A+ gemäß Schweizer Energieeffizienzstandards