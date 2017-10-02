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Eingestellt
BG1024/16
1 Kammaufsatz, 3 mm
1 AA-Batterie enthalten
Das einzigartige Hautpflegesystem schützt selbst Ihre empfindlichsten Stellen. So können Sie Ihr Körperhaar auf bis zu 0,5 mm trimmen, ohne die Haut direkt den Klingen auszusetzen.
Schneiden Sie Haare, die in jede Richtung wachsen, mit dem bidirektionalen Trimmer und dem 3 mm-Kammaufsatz. Für dichteres Haar wird ein Vortrimmen empfohlen.
Ihr Nass- und Trockenrasierer ist vollständig wasserdicht, sodass Sie ihn unter der Dusche oder auch außerhalb der Dusche verwenden und leicht reinigen können. Für optimale Ergebnisse vor dem Duschen auf trockenem Haar verwenden.
3.7
von 5
149
Bewertungen
nisli3
02/10/2017
Suisse
Tipptopp - Gute Verarbeitung, gute Qualität
Bin vollends begeistert von diesem Gerät. Rasiert exakt und sanft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Th149
02/10/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Tipptopp - Gute Verarbeitung, gute Qualität
Bin vollends begeistert von diesem Gerät. Rasiert exakt und sanft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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DerFrisör
22/12/2015
Suisse
1a Preis-Leistungsverhältnis
Ideales Gerät um Körperbereiche wie Achselhöhlen und Intimbereich zu pflegen. Günstig in der Anschaffung, einfach zu bedienen und zu pflegen. Dass die Haare "nur" bis auf 0.5mm gekürzt werden, stört im Achsel- und Intimbereich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist von Vorteil wenn die Haare nicht komplett geschnitten werden, so wird das Risiko von eingewachsenen Haaren und Entzündeten Haarwurzeln auf ein Minimum reduziert. Der Zeitbedarf für eine Rasur ist minim, da stört es nicht, wenn zweimal die Woche rasiert werden muss, um eine gleichbleibende gepflegte Erscheinung beizubehalten. Das Gerät ist optimal als Ergänzung zu meinen bestehenden Rasierutensilien. Empfehle das Gerät jederzeit gerne weiter.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroomer verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.