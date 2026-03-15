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Triple Protect-Rasiersystem
100 % wasserabweisend (unter der Dusche verwendbar)
Alle 12 Monate austauschen
Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.
Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.
Da der Bodygroomer zu 100 % wasserdicht ist, können Sie ihn sowohl nass als auch trocken verwenden, um jederzeit ein angenehmes und bequemes Erlebnis zu bieten. Außerdem ist er einfach zu reinigen.
4.4
von 5
120
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Hektor45
15/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schöner Intimrasierer
Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires
Vorteile
Gründliches Schergerät
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
ForzaNapoli
11/12/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Besser als gedacht!
Ich hatte den Vorgängermodell um ein Jahrzehnt benutzt, eigentlich läuft noch einwandfrei. Ich wollte nichtsdestotrotz das neue Gerät kaufen. Also macht sein Job besser als erwartet bzw. als das alte Gerät. Insgesamt bin ich damit insbesondere im Intimbereich sehr zufrieden. Philips ist für mich nicht nur eine Garantie von Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch für Top-Kundenservice.
Vorteile
Sehr sanft aber scharf
Nachteile
Bisher keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Yayayai
01/12/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr vielseitiger und zuverlässiger Rasierer
Der Philips Bodygroomer überzeugt mit seiner Kombination aus Trimmer und Rasierer, wodurch er sehr vielseitig einsetzbar ist. Die hautschonenden Klingen und der flexible Scherkopf sorgen auch in sensiblen Bereichen für eine angenehme Anwendung. Besonders praktisch ist die vollständige Wasserfestigkeit, sodass der Groomer problemlos unter der Dusche verwendet werden kann. Die Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist für mehrere Anwendungen mehr als ausreichend. Etwas klobig wirkt das Gerät zwar im Handling. Insgesamt bietet der Bodygroomer jedoch eine starke Gesamtleistung und ist eine klare Empfehlung für alle, die Wert auf Komfort und gründliche Körperpflege legen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.