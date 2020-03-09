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  • Unterschiedliche Frisuren mit besonderer Pflege
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5000 SeriesAirStyler

BHA530/00

3.7
| (143) Bewertungen
Unterschiedliche Frisuren mit besonderer Pflege
Philips Air Styler 5000 für einfache Frisuren im Alltag. Die warme Luft wird gleichmäßig über die Bürste verteilt, während die Ionisierungsfunktion Ihrem Haar mehr Glanz verleiht.
Alle Vorteile anzeigen

Unterschiedliche Frisuren mit besonderer Pflege

  • 5 Stylingaufsätze

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung

  • 4 x mehr Ionen*

  • Keramik-Arganöl

Weniger Überhitzung dank Even Heat Distribution-Technologie

Die Technologie zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bietet maximalen Schutz für Ihr Haar vor Überhitzung und sorgt so für ein gesundes Aussehen und Glanz.

4x stärkere Ionisierungsfunktion*

Bieten Sie Ihrem Haar mit der Airstyler Ionenfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für besonderen Glanz. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar ohne Frizz.

Drei flexible Wärme- und Geschwindigkeitsstufen für einfache Kontrolle

Mit drei Temperatur- und zwei Geschwindigkeitsstufen erzielen Sie das perfekte Ergebnis. Sie haben die Wahl zwischen niedriger und hoher Geschwindigkeit, jeweils in Kombination mit einer von drei Temperaturstufen: Kalt, Pflege und Hoch. Die flexiblen Einstellungen sorgen für einen leistungsstarken Luftstrom mit pflegender Temperatur für präzises und individuelles Styling.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

143

Bewertungen

09/03/2020

Suisse

Suisse

Einfach einzigartig und toll

Ich hab dickes langes Haar mit Naturwellen. Jedesmal wenn ich meine Warmluftbürste brauch, sag ich von neuem bestes Elektrogerät das ich je gekauft habe. Die Haare sind glatt und unglaublich weich und schön zum anfassen, einfach der Hammer. Ich kann ihn definitiv weiterempfehlen.

Vorteile

Tolles Design, schöne Farbe, super Haare nach gebrauch

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst

10/05/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einer für alles.

Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst

10/05/2018

Deutschland

Deutschland

Einer für alles.

Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. im Vergleich zu HP8656

  2. Auf dem Bürsten-Aufsatz