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BHA530/00
5 Stylingaufsätze
Gleichmäßige Wärmeverteilung
4 x mehr Ionen*
Keramik-Arganöl
Die Technologie zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bietet maximalen Schutz für Ihr Haar vor Überhitzung und sorgt so für ein gesundes Aussehen und Glanz.
Bieten Sie Ihrem Haar mit der Airstyler Ionenfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für besonderen Glanz. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar ohne Frizz.
Mit drei Temperatur- und zwei Geschwindigkeitsstufen erzielen Sie das perfekte Ergebnis. Sie haben die Wahl zwischen niedriger und hoher Geschwindigkeit, jeweils in Kombination mit einer von drei Temperaturstufen: Kalt, Pflege und Hoch. Die flexiblen Einstellungen sorgen für einen leistungsstarken Luftstrom mit pflegender Temperatur für präzises und individuelles Styling.
3.7
von 5
143
Bewertungen
Evilimpress
09/03/2020
Suisse
Einfach einzigartig und toll
Ich hab dickes langes Haar mit Naturwellen. Jedesmal wenn ich meine Warmluftbürste brauch, sag ich von neuem bestes Elektrogerät das ich je gekauft habe. Die Haare sind glatt und unglaublich weich und schön zum anfassen, einfach der Hammer. Ich kann ihn definitiv weiterempfehlen.
Vorteile
Tolles Design, schöne Farbe, super Haare nach gebrauch
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst
Meleo
10/05/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Löckchen
10/05/2018
Deutschland
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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im Vergleich zu HP8656
Auf dem Bürsten-Aufsatz