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BHB862/00
Komplettset für volle Lockenpracht
Es war nie einfacher, wunderschöne Locken zu kreieren: Wickeln Sie die Haare einfach auf, und stylen Sie sie – schon haben Sie den lockigen Look, den Sie sich immer gewünscht haben. Die Keramikbeschichtung verleiht Ihrem Haar zusätzlichen Glanz, sodass es elastischer, glamouröser und frischer wirkt.
16-mm-Warmluftbürste
200 °C Temperatur
Keramikbeschichtung
Mit dem Bürstendurchmesser von 16 mm können Sie lebendige Locken und Korkenzieherlocken voller Sprungkraft für einen fröhlichen und jungen Look erzielen.
Die schützende Keramikbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schonendes Trocknen Ihrer Haare – für weiches und glänzendes Haar.
Die hohe Temperatur von 200 °C garantiert ein optimales Ergebnis und sorgt für ein schonendes Trocknen Ihrer Haare.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
2
Bewertungen
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Vorteile
günstig
Nachteile
zeitaufwändig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab verfasst
Datum der Verwendung 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Nachteile
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Krultang verfasst
Datum der Verwendung 2022-02-11
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHB862/00 Krultang verfasst
Datum der Verwendung 2022-02-11