Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
BHB868/00
Lassen Sie Ihre Locken erstrahlen
Der Sublime Ends Curler ist unser erster Lockenstab, der für den Schutz der empfindlichen Haarspitzen beim Stylen entwickelt wurde. Dank unserer erstklassigen SplitStop-Technologie können Sie unbekümmert weiche Locken stylen und im Rampenlicht glänzen!
Großer 32 mm Lockenstab
SplitStop-Technologie
Keratinveredelung
Digitale Temperatureinstellungen
Unser Geheimnis zur ultimativen Vermeidung von Spliss ist die neue SplitStop-Technologie. Es ist eine einzigartige Kombination aus optimierter Wärmeleistung und minimaler Reibung, um die Gesundheit Ihres Haares von der Wurzel bis zu den Spitzen zu achten. Es gibt keine plötzlichen Temperaturänderungen, sodass während des Stylens eine optimale Wärme konstant und gleichmäßig entlang des Stabs abgegeben wird. Der Stab ist mit glatter Keramik beschichtet, um die Zugkräfte auf Haarsträhnen zu reduzieren. Kreieren Sie perfekte Locken mit gesünderen und lebendigeren Spitzen.
Keratin ist das Hauptkriterium für starkes, gesundes, wunderschönes Haar. Das Keramik wurde mit Keratin angereichert und sorgt somit für eine noch bessere Pflege für Ihr Haar.
Durch das digitale Display mit 8 Temperatureinstellungen können Sie die Temperatur Ihrem Haartyp ganz individuell anpassen und somit Haarschäden vorbeugen.
Bewertungen
nach Simulation einer zweijährigen Verwendung des Lockenstabs mit 180 °C bei durchschnittlichem, splissfreiem Haar eines Europäers