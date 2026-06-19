DryCare Essential

Kompakt und leistungsstark mit Ionisierungsfunktion

Dieser Haartrockner verfügt über die Leistung eines 2000-W-Haartrockners in Verbindung mit einem kompakten und leichten Design – so lässt er sich bequem handhaben und bietet zugleich leistungsstarkes Trocknen. Er wurde auf Ionen-Basis für weiches, glattes Haar mit wunderbarem Glanz entwickelt.