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2.100 W
ThermoProtect Aufsatz
Neu entwickelte Ionisierungsfunktion
6 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen
Dieser Haartrockner mit 2.100 W erzeugt einen optimalen Luftstrom für täglich schöne Ergebnisse.
Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt kraftvoll warme und kalte Luft für die tägliche Pflege. Während der Trocknung wird die Temperatur um 15° C gesunken.
Dieses leistungsstarke Ionensystem erzeugt bis zu 20 Millionen Ionen* pro Trocknung und intensiviert den Glanz Ihrer Haare. So genießen Sie besonders glänzendes Haar.
4.5
von 5
675
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Trogi2412
16/04/2021
Suisse
Handlicher Haartrockner mit guter Leistung
Ich habe den Haartrockner kostenlos im Rahmen eines Produkttest erhalten, dies nimmt jedoch keinen Einfluss auf das Resultat meiner Bewertung. Mir gefällt der Haartrockner optisch sehr gut. Er ist leicht, handlich und er liegt gut in der Hand. Pratisch finde ich den Haken zum Aufhängen. Nach ein paar Mal benutzen lassen sich die Knöpfe auch gut blind bedienen. Ich habe trockene, feine Haare. Dieses Produkt eignet sich bestens auch für meine empfindlichen Haare. Super finde ich die 6 Stufen Hitze- und Stärkeregulierung. Durch den ThermoProtect Aufsatz den ich ausschliesslich verwende, werden meine Haare schonend getrocknet. In kombination mit dem Kaltluftstrom ist er bestens für meine feinen Haare geeignet. Ich hatte viel weniger frizz. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Haartrockner und empfehle ihn weiter, besonders auch für Menschen mit dünnen, trockenen und bruchempfindlichen Haaren geeignet.
Vorteile
Kaltluftstrom, ThermoProtect Aufsatz
Nachteile
Es fehlt ein Lockenaufsatz
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst
Fäbu3456
15/04/2021
Suisse
Teil der Aktion
Das Produkt ist einwandfrei
Das Gesamte Produkt funktioniert gut. Es ist handlich und gut gebaut.
Vorteile
Handlich und Preiswert
Nachteile
Farbwahl einseitig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst
Goci71
10/04/2021
Suisse
Teil der Aktion
Für den Preis begeistert!
+Design +Brennt das Haar nicht an +Leichtgewichtig +Einfach zu handhaben
Vorteile
Schont die Haare
Nachteile
Zu kurzes Kabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst
Bei höchster Geschwindigkeitsstufe