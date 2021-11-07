Der Haartrockner von Phillips scheint im ersten Zug etwas gewöhnungsbedürftigt weil sein Aussehen sich etwas unterscheidet von anderen. Seine Kappe ist weiter geöffnet vorne und aus hellem Kunststoff. Andere sind eher geschlossener und haben im normallfall die gleiche Farbe an der Kappe wie der Rest. Da ich sehr lockige, krause Haare habe und Sie immer strecke damit die glatt sind und einen schönen Glanz bekommen, hab ich mir anfänglich gedacht dass wird nichts mit gerade Strecken. Die Öffnung schien mir viel zu offen vorne und die höchste Stufe der Hitze erschien mir zu wenig heiss. Ich war extrem erstaunt wie gut er funktionierte. Meine Haare waren Glatt nicht überhitzt und sahen sogar geschmeidig gepflegt aus. Der Haartrockner liegt auch gut in der Hand, das Material ist angenehm. Die andersfarbige Kappe zeigt genau ab wo es Heiss wird, so dass man diesen Teil nicht berührt. Die Hitze war mehr als ausreichend und schützt so vor zuviel Hitze ergo Verbrennung der Haarstruktur. Ich bin durchaus Happy mit dem Harrtrockner und verwende nur noch diesen seit ich Ihn habe. Meine Haare sehen gesünder und gepflegter aus, haben mehr Fülle und sind trotzdem gestreckt