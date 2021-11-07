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  • Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
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Eingestellt

5000 SeriesHaartrockner

BHD530/00

4.6
| (866) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**
ThermoShield Technologie bietet ultimativen Schutz vor Hitzeschäden, indem die Lufttemperatur des Haartrockners aktiv kontrolliert wird und so optimal bleibt.
Alle Vorteile anzeigen

mit ThermoShield Technologie

Schnelles Trocknen ohne Hitzeschäden**

  • 2.300 W

  • ThermoShield Technologie

  • Mineral-Ionen und 4-fache Ionisierungsfunktion

  • 3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

ThermoShield Technologie für ultimativen Hitzeschutz

Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.

20 %*** schnellere Trocknung mit einem leistungsstarken Luftstrom von 2.300 W.

20 %*** schnellere Trocknung mit einem leistungsstarken Luftstrom von 2.300 W.

Ein stärkerer Luftstrom von 2.300 W sorgt für eine um 20 %** schnellere Trocknung und schützt gleichzeitig Ihr Haar.

Ein leistungsstarker Motor erzeugt Luftgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h****

Ein leistungsstarker Motor erzeugt Luftgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h****

Der leistungsstarke Motor dieses Haartrockners wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er erzeugt eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 110 km/h****, für eine schnelle Trocknung und ein beeindruckendes Styling.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

866

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

07/11/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Haartrockner mit vielen Funktionen

Der Haartrockner hat ein sehr schönes Design, liegt sehr gut in der hand und mit nur einem Regler kann man verschiedene wärmestufen einstellen. Auf knopfdruck von warmer zu kalter luft. Die haare sind innert kürzester Zeit trocken, schön glatt, angenehm weich und fluegen nicht herum.

Vorteile

Wärmeregelung, leicht in der hand, trocknet schnell

Nachteile

Das kabel dürfte minim länger sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst

05/10/2021

Suisse

Suisse

Sehr schöner Haartrockner

Dies ist ein professioneller Haartrockner mit allem nötigen Zubehör für die ganze Familie. Das Haartrocknen ist sehr schnell, trotzdem dass die Temperatur sich nicht so heiss anfühlt. Zudem macht dieser Haartrockner keinen zu grossen Lärm. Die Handhabung und das Design machen es sehr einfach diesen zu halten.

Vorteile

schnelles Haartrocknen, schönes Design, leise

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst

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Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst

02/10/2021

Suisse

Suisse

Hat mich überzeugt!

Ich habe lange und vor allem dicke Haare. Der Fön hat meine Haare schnell ohne Hitzeschäden getrocknet. Er hat verschiedene Geschwindigkeitsstufen, das finde ich sehr praktisch, ausserdem besitzt er noch eine Kaltstufe für den perfekten Look.

Vorteile

schnelle Trocknung, Hitzeschutz

Nachteile

keine

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Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst

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Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung

  2. ThermoShield Einstellung

  3. Im Vergleich zu einem einfachen Trockner

  4. Getestet im Philips Labor mit Düse in oberer Einstellung

  5. Getestet im Zeitraum von 6 Monaten UV-Bestrahlung