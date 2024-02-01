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BHD713/10
mit ThermoShield Advanced Technologie
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7000er Serie
Gesamtzeit
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Das System mit zwei Sensoren misst kontinuierlich die Temperatur im Raum und passt die Trocknungstemperatur 24.000 Mal pro Sitzung an, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen. Erleben Sie eine um 25 % gleichmäßigere Trocknungstemperatur in jeder Umgebung*********.
Die innovativen Lüfterflügel und das speziell entwickelte Heizelement sorgen dafür, dass Ihr Haar in nur 4 Minuten**** trocknet.
Feuchtigkeitsspendende Technologie für weiches, gesund aussehendes Haar. Die Wasserionen-Technologie erzeugt über 1000 Mal mehr Wasserinhalte als ohne Ionenerzeuger.
Sorgt für geschmeidiges und strapazierfähigeres Haar. Die Mineralionentechnologie schützt Ihr Haar vor Oberflächenschäden, die durch UV-Strahlen verursacht werden können*****.
lonen intensivieren den Glanz Ihres Haars für ein seidig glattes Styling. Unser leistungsstarkes Ionensystem erzeugt bis zu 80 Millionen Ionen pro Trocknung******.
Für ein komfortables Styling ist der Haartrockner im ergonomischen Design jetzt 20% leichter.**
Die intelligente Funktion sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis von heißer und kalter Luft, sodass Ihrem Haar noch mehr Glanz verliehen wird. Die Technologie erkennt die Temperatur in Ihrer Umgebung und sorgt so das ganze Jahr über für optimalen Trocknungskomfort.
Individuelles Haarstyling mit 4 Temperaturstufen und 2 Luftgeschwindigkeiten auf dem intuitiven LED-Element. Die Kaltlufttaste sorgt für einen intensiven Kaltluftstoß zum Fixieren Ihres Stylings: eine unverzichtbare Funktion für professionelles Haarstyling.
Der Haartrockner verbraucht 22 % weniger Energie und ermöglicht gleichzeitig professionelles Trocknen und Stylen********.
Das effizientere Trocknungssystem verbessert den Luftstrom, den Luftdruck und die Wärmeübertragung, sodass der Trockner kompakter und leichter ist*. Dieser 1.800-Watt-Haartrockner bietet mehr Leistung als ein Philips Haartrockner mit 2.300 W.
Für besonders präzises Föhnen mit Heißluft. Die schmale Stylingdüse wird magnetisch angebracht und eignet sich ideal für schnelle Nachbesserungen und Feinheiten.
Stylen Sie mühelos Ihr lockiges Haar dank der einzigartigen Form des Diffusors. Die magnetische Düse lässt sich leicht anbringen und sorgt für angenehmes Haaretrocknen.
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Technische Daten
Eigenschaften
Service
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