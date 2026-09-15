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Hair Dryer 8000 SeriesHaartrockner mit ThermoShield Advanced

BHD839/10

4.7

| (82) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

Unser bisher schnellster Haartrockner

Wir stellen vor: Die Philips Haartrockner 8000 Series. Unsere kompaktesten Hochgeschwidingkeits-Ionen-Haartrockner schützen Ihr Haar mit ThermoShield Advanced Temperatursensoren vor Hitzeschäden. So erhalten Sie im Handumdrehen starkes, glänzendes und geschmeidiges.

Alle Vorteile anzeigen

Schutz von geschmeidigem Haar vor Hitzeschäden

Unser bisher schnellster Haartrockner

  • ThermoShield Advanced Sensoren

  • Leistungsstarker, bürstenloser DC-Motor

  • Dual Aistream Technologie

  • Sanfter Modus für die Kopfhautpflege

Schnelles Trocknen in maximal 3 Minuten*

Schnelles Trocknen in maximal 3 Minuten*

Mit unserem bisher leistungsstärksten Hochgeschwindigkeits-Haartrockner wird Ihr Haar in nur wenigen Minuten trocken. Der moderne bürstenlose DC-Motor dreht sich bis zu 110.000 Mal pro Minute und liefert effiziente Trockenluft mit 228 km pro Stunde, sodass Ihr Best-Hair-Day so früh wie möglich starten kann!

Schützen Sie Ihr Haar vor Hitzeschäden

Schützen Sie Ihr Haar vor Hitzeschäden

Schützen Sie Ihr Haar vor Hitzeschäden und erhalten Sie dank der ThermoShield Advanced Technologie bis zu 100 %** seiner natürlichen Stärke. Die Sensoren der Technologie erkennen die Umgebungstemperatur 200 Mal pro Sekunde und passen die Temperatur des Haartrockners an, um Ihr Haar zu schützen und seine Stärke zu erhalten. Gesund aussehendes Haar und ein sicheres Gefühl bei jedem Trocknen.

Mehr Glanz, weniger statisches Aufladen

Mehr Glanz, weniger statisches Aufladen

Erleben Sie glattes, glänzendes Haar dank der hochstabilen Leistung der Dual Airstream Technologie, die die Luft gleichzeitig durch zwei Einlässe anzieht und diese dann zu einem leistungsstarken Trockenluftstrom kondensiert. Überzeugen Sie sich selbst – 94 % der Anwender*** sagen, dass sich ihr Haar nach der Verwendung des Philips 8000 Series Haartrockners geschmeidig anfühlt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.7

von 5

82

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

15/09/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt, ist sein Geld wert

Ein toller Föhn, fühlt sich sehr hochwertig an und liegt gut in der Hand. Perfektes Gewicht und Größe bei dieser Leistung. Dazu hat er viele Einstellmöglichkeiten bei der Temperatur und Luftstärke. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt.

Vorteile

Hochwertig, handlich, leicht, sehr hohe Leistung und Einstellmöglichkeiten, schönes dickes Kabel

Nachteile

bisher keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst

Date of Use 2026-06-26

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst

Date of Use 2026-06-26

30/08/2026

Deutschland

Deutschland

Super Funktionen

Ich finde das ist ein super Föhn Beziehungsweise Haartrockner . Mit verschiedenen Funktionen . Besonderes Mag ich Kalt /Warm. Perfekt für heiße Tage zum Beispiel. Leicht und bequem zu halten. Starker Motor den man bei erste Anwendung schon spürt.

Vorteile

Design, Qualität

Nachteile

Kabel Länge könnte mehr sein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst

Date of Use 2026-08-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst

Date of Use 2026-08-30

19/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Föhn. 👍

Das Produkt hat meine Frau voll überzeugt. Es ist genauso gut wie das vergleichsmodell v Von Dyson. Aber um einiges preiswerter

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst

Date of Use 2026-08-06

Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst

Date of Use 2026-08-06

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet mit 30 cm langem kaukasischem Haar bei höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe

  2. Getestet im ThermoShield Modus im Vergleich zum Trocknen an der Luft

  3. Getestet mit 31 Anwendern im Heiß-/Kaltluftmodus

  4. Getestet mit 31 Anwendern im Heiß-/Kaltluftmodus

  5. Getestet bei höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe

  6. Getestet im Heiß-/Kaltluftmodus im Vergleich zum Trocknen an der Luft

  7. Ohne Kabel und Zubehör

  8. Im Vergleich zu Philips BHD530 mit 2.300 W, getestet bei höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe