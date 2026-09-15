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Unser bisher schnellster Haartrockner
Wir stellen vor: Die Philips Haartrockner 8000 Series. Unsere kompaktesten Hochgeschwidingkeits-Ionen-Haartrockner schützen Ihr Haar mit ThermoShield Advanced Temperatursensoren vor Hitzeschäden. So erhalten Sie im Handumdrehen starkes, glänzendes und geschmeidiges.
ThermoShield Advanced Sensoren
Leistungsstarker, bürstenloser DC-Motor
Dual Aistream Technologie
Sanfter Modus für die Kopfhautpflege
Mit unserem bisher leistungsstärksten Hochgeschwindigkeits-Haartrockner wird Ihr Haar in nur wenigen Minuten trocken. Der moderne bürstenlose DC-Motor dreht sich bis zu 110.000 Mal pro Minute und liefert effiziente Trockenluft mit 228 km pro Stunde, sodass Ihr Best-Hair-Day so früh wie möglich starten kann!
Schützen Sie Ihr Haar vor Hitzeschäden und erhalten Sie dank der ThermoShield Advanced Technologie bis zu 100 %** seiner natürlichen Stärke. Die Sensoren der Technologie erkennen die Umgebungstemperatur 200 Mal pro Sekunde und passen die Temperatur des Haartrockners an, um Ihr Haar zu schützen und seine Stärke zu erhalten. Gesund aussehendes Haar und ein sicheres Gefühl bei jedem Trocknen.
Erleben Sie glattes, glänzendes Haar dank der hochstabilen Leistung der Dual Airstream Technologie, die die Luft gleichzeitig durch zwei Einlässe anzieht und diese dann zu einem leistungsstarken Trockenluftstrom kondensiert. Überzeugen Sie sich selbst – 94 % der Anwender*** sagen, dass sich ihr Haar nach der Verwendung des Philips 8000 Series Haartrockners geschmeidig anfühlt.
4.7
von 5
82
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Patrick R.
15/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt, ist sein Geld wert
Ein toller Föhn, fühlt sich sehr hochwertig an und liegt gut in der Hand. Perfektes Gewicht und Größe bei dieser Leistung. Dazu hat er viele Einstellmöglichkeiten bei der Temperatur und Luftstärke. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Vorteile
Hochwertig, handlich, leicht, sehr hohe Leistung und Einstellmöglichkeiten, schönes dickes Kabel
Nachteile
bisher keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst
Date of Use 2026-06-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst
Date of Use 2026-06-26
Dublin44
30/08/2026
Deutschland
Super Funktionen
Ich finde das ist ein super Föhn Beziehungsweise Haartrockner . Mit verschiedenen Funktionen . Besonderes Mag ich Kalt /Warm. Perfekt für heiße Tage zum Beispiel. Leicht und bequem zu halten. Starker Motor den man bei erste Anwendung schon spürt.
Vorteile
Design, Qualität
Nachteile
Kabel Länge könnte mehr sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst
Date of Use 2026-08-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst
Date of Use 2026-08-30
Ulrike0358
19/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Föhn. 👍
Das Produkt hat meine Frau voll überzeugt. Es ist genauso gut wie das vergleichsmodell v Von Dyson. Aber um einiges preiswerter
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst
Date of Use 2026-08-06
Diese Bewertung wurde für Hair Dryer 8000 Series BHD837/10 Haartrockner mit ThermoShield Advanced verfasst
Date of Use 2026-08-06
Getestet mit 30 cm langem kaukasischem Haar bei höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe
Getestet im ThermoShield Modus im Vergleich zum Trocknen an der Luft
Getestet mit 31 Anwendern im Heiß-/Kaltluftmodus
Getestet mit 31 Anwendern im Heiß-/Kaltluftmodus
Getestet bei höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe
Getestet im Heiß-/Kaltluftmodus im Vergleich zum Trocknen an der Luft
Ohne Kabel und Zubehör
Im Vergleich zu Philips BHD530 mit 2.300 W, getestet bei höchster Wärme- und Geschwindigkeitsstufe