Mein alter Plastikföhn kann definitiv einpacken, denn der Hair Dryer 8000 von Philips übernimmt ab sofort seinen Job. Schon beim Auspacken wird klar: Ja, das ist ein echter Hingucker, den man sofort anfassen will. Und er liegt gut in der Hand. Nicht zu leicht, nicht zu schwer, schön kompakt, fast wie ein Hammer – also genau richtig! Zudem fühlt sich das kühle, leicht satinierte Metall einfach edel an. Der schicke Blauton macht den Haartrockner zu einem echten Designerstück, das sich im Badezimmer sehen lassen kann. Das Kabel ist hochwertig verarbeitet und mit einer Art Gummi-Kabelbinder versehen. So lässt sich alles schön zusammenpacken. Finde ich super! Was mich ebenfalls begeistert: die magnetische Düse. Das Ganze hält hervorragend, auch ohne ewiges Gefummel. Und wenn ich mal die Lockenpracht aktivieren möchte, ist auch ein Diffusor-Aufsatz dabei. Doch wie sieht es mit der Funktion aus? Zwei Temperaturstufen (kalt und warm), eine Taste für die Geschwindigkeit sowie eine für die Auswahl verschiedener Modi: Fast, ThermoShield, Hot/Cold und Gentle. Ich denke, das ist alles, was man braucht. Mir persönlich geht es im Gentle-Modus etwas zu ruhig zu, aber für die Arbeit mit dem Diffusor, feines Haar und Menschen mit sensibler Kopfhaut ist diese Stufe vermutlich genau die richtige. Der Hot-/Cold-Modus erinnert ein wenig an einen Ventilator, der abwechselnd warme und kalte Luft pustet. Für den Sommer finde ich das gar nicht so schlecht. Wer es eiskalt mag, wählt die höchste Geschwindigkeit im Cold-Modus. Da ich keine Geduld habe, probiere ich es mit dem Fast-Modus. Und schon wähne ich mich in einem Windkanal. Leider ist der Haartrockner in diesem Modus ganz schön laut. Aber schnell geht es. Die auf der Verpackung versprochenen drei Minuten schafft er bei mir allerdings bei Weitem nicht – ich habe langes, dickes Haar. Ich habe sogar das Gefühl, dass er einen Tick länger braucht als mein Billigföhn. Ich kann auch genau sagen, woran das liegt: Der Plastikföhn wurde schnell heiß, was weder für das Haar noch für die Kopfhaut gut war. Beim Philips Hair Dryer 8000 mache ich mir da keine Sorgen. Der Luftstrom fühlt sich nie zu heiß an. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt den ThermoShield-Modus. Das ist auch mein persönlicher Favorit. Mein Fazit: Der Haartrockner hat mich wirklich begeistert. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass er im Vergleich zu herkömmlichen Haartrocknern ziemlich teuer ist. Die Investition lohnt sich aber, vor allem bei langem Haar. Die sanfte Hitze und der kraftvolle Luftstrom trocknen das Haar in wenigen Minuten, ohne dass Haar und Kopfhaut darunter leiden.