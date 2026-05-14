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Extra großer Bürstenbereich
ThermoProtect-Technologie
Turmalin-Keramikbeschichtung
Turmalin-Keramikbeschichtung für glänzendes, glattes Haar.
Die ThermoProtect-Technologie sorgt für eine konstante Temperatur der Bürste und schützt gesundes Haar so vor Überhitzung.
Zwei Temperatureinstellungen (170 °C und 200 °C) passend für Ihren Haartyp.
4.5
von 5
150
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Shewit
14/05/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Grossartig funktioniert sehr gut
Es hat mir sehr gefallen gut sehr gut besonderes für afrikanische Haare .
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst
Date of Use 2026-04-01
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst
Date of Use 2026-04-01
Frau Schmidt
04/03/2025
Deutschland
Tolles Ergebnis
Die Glättbürste ist einfach anzuwenden und liefert sehr schnell glatte Haare. Das Ergebnis ist deutlich besser als bei dem Gerät eines Wettbewerbers, das ich vorher benutzt hatte. Bisher ist die Bürste noch nicht verschmutzt, es wird sicherlich nicht einfach, sie aufgrund der eng zusammen stehenden "Borsten" zu reinigen. Trotzdem würde ich sie uneingeschränkt empfehlen, das Ergebnis ist wirklich toll.
Vorteile
Einfache Anwendung, schnelle Glättung
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst
Maseee
09/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top
Sehr einfach und beste Ergebnisse , würde ich auf jeden Fall empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst
Gemessen bei 33 Frauen mit durchschnittlicher Haarlänge. Getestet in China.