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StyleCare EssentialGlättbürste

BHH880/00

4.5
| (150) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Natürlich glatte Haare in 5 Minuten*
Genießen Sie natürliche, glänzende Haare in nur 5 Minuten. Unsere ThermoProtect-Technologie und das Borstendesign sorgen für gesundes, glattes Haar.
Alle Vorteile anzeigen

Glattes, glänzendes Haar

Natürlich glatte Haare in 5 Minuten*

  • Extra großer Bürstenbereich

  • ThermoProtect-Technologie

  • Turmalin-Keramikbeschichtung

Turmalin-Keramikbeschichtung

Turmalin-Keramikbeschichtung

Turmalin-Keramikbeschichtung für glänzendes, glattes Haar.

ThermoProtect-Technologie

ThermoProtect-Technologie

Die ThermoProtect-Technologie sorgt für eine konstante Temperatur der Bürste und schützt gesundes Haar so vor Überhitzung.

2 Temperatureinstellungen, passend für Ihren Haartyp

2 Temperatureinstellungen, passend für Ihren Haartyp

Zwei Temperatureinstellungen (170 °C und 200 °C) passend für Ihren Haartyp.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

150

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2

14/05/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Grossartig funktioniert sehr gut

Es hat mir sehr gefallen gut sehr gut besonderes für afrikanische Haare .

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst

Date of Use 2026-04-01

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst

Date of Use 2026-04-01

04/03/2025

Deutschland

Deutschland

Tolles Ergebnis

Die Glättbürste ist einfach anzuwenden und liefert sehr schnell glatte Haare. Das Ergebnis ist deutlich besser als bei dem Gerät eines Wettbewerbers, das ich vorher benutzt hatte. Bisher ist die Bürste noch nicht verschmutzt, es wird sicherlich nicht einfach, sie aufgrund der eng zusammen stehenden "Borsten" zu reinigen. Trotzdem würde ich sie uneingeschränkt empfehlen, das Ergebnis ist wirklich toll.

Vorteile

Einfache Anwendung, schnelle Glättung

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst

09/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top

Sehr einfach und beste Ergebnisse , würde ich auf jeden Fall empfehlen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare Essential BHH880/00 Glättbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Gemessen bei 33 Frauen mit durchschnittlicher Haarlänge. Getestet in China.