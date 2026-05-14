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Refurbished
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
Extra großer Bürstenbereich
ThermoProtect-Technologie
Turmalin-Keramikbeschichtung
Kabelgelenk für komfortable Verwendung.
Turmalin-Keramikbeschichtung für glänzendes, glattes Haar.
Die ThermoProtect-Technologie sorgt für eine konstante Temperatur der Bürste und schützt gesundes Haar so vor Überhitzung.
Gemessen bei 33 Frauen mit durchschnittlicher Haarlänge. Getestet in China.