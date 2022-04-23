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  • Personalisiertes Haare Glätten mit SenseIQ-Technologie
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PrestigeHaarglätter

BHS830/00

4.5
| (77) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Personalisiertes Haare Glätten mit SenseIQ-Technologie
Wir stellen vor: Der personalisierte Haarglätter von Philips mit SenseIQ Technologie, welche die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haares tief im Inneren schützt. Das Ergebnis? Starkes Haar und ein gesund aussehender Glanz bei jedem Style.
Alle Vorteile anzeigen

Erhält nachweislich bis zu 93% der natürlichen Stärke* des Haares

Personalisiertes Haare Glätten mit SenseIQ-Technologie

  • Personalisierte Technologie

  • Erhält die natürliche Stärke*des Haares

  • Bis zu 70 % Feuchtigkeitsspeicherung**

  • Tetra Ionen System für glänzendes Haar

Personalisiertes Glätten

Personalisiertes Glätten

SenseIQ Technologie für eine personalisierte Glättung. Erkennt: Der aktive digitale Sensor misst die Temperatur Ihres Haares mehr als 20.000 Mal pro Styling-Sitzung. Passt an: Der intelligente Mikroprozessor passt die Temperatur automatisch an, um eine Überhitzung des Haares zu verhindern. Pflegt: Unsere Sensor- und Anpassungstechnologie schützt das Haar beim Stylen und speichert bis zu 70 % seiner natürlichen Feuchtigkeit**.

Erhält die Haarfestigkeit

Erhält die Haarfestigkeit

Der Haarglätter mit SenseIQ erhält nachweislich bis zu 93 % der wesentlichen Kraft Ihres Haares* und sorgt dafür, dass sich Ihr Haar innen immer gesund anfühlt, während es außen glatt und seidig aussieht.

Tetra Ionic System für glänzendes Haar

Tetra Ionic System für glänzendes Haar

Bereichern Sie Ihr Haar mit ionischer Atmosphäre mit dem Tetra Ionic System. Das patentierte Design gibt Millionen von Ionen mit 4 speziellen Düsen frei, die auf beiden Seiten des Haarglätters eingesetzt sind. Die anreichernden Moleküle entfernen statische Ladungen, verhindern gekraustes Haar und verleiht Ihrem Haar geschmeidigen Glanz.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

77

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

23/04/2022

Suisse

Suisse

total begeistert

Ich bin total begeistert…. Habe bis vor kurzem noch ein ghd gehabt was kaputt gegangen ist und habe dieses hier entdeckt und bin sogar zufriedener mit dem glätt Ergebnis als beim ghd. Haare kommen mir viel weicher und glänzender vor. Kann es nur weiterempfehlen

Vorteile

Toller glanz, schnelles und schonendes glätten

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige BHS830/00 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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09/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super

Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.

Vorteile

Bedienung

Nachteile

Kabellänge

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Diese Bewertung wurde für Prestige BHS830/00 Haarglätter verfasst

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08/12/2022

Deutschland

Deutschland

Auch für dicke Haare geeignet

Das Glätteisen hat bei mir wirklich gut zu tun. Ich hab sehr schwere und dicke Haare. Es heizt sehr schnell auf und die große Fläche lässt auch breitere Strähnen zu. Hier ist auch das Kabel schön lang und dreht sich mit, dadurch ist die Handhabung sehr komfortabel. Die haare sehen nach der Anwendung sehr gepflegt aus und glänzen richtig schön. Es gibt keine Knicke und keine fliegenden Haare. Ich bin sehr zufrieden!

Vorteile

Gute Handhabung, schnelle Temperatur Regulierung, große Fläche,

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Prestige BHS830/00 Haarglätter verfasst

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Diese Bewertung wurde für Prestige BHS830/00 Haarglätter verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. SenseIQ-Modus bei 200 °C, mittlere Ergebnisse

  2. SenseIQ-Modus bei 170 Grad Celsius

  3. Im Vergleich zu Philips HP8372