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Personalisierte Technologie
Erhält die natürliche Stärke*des Haares
Bis zu 70 % Feuchtigkeitsspeicherung**
Tetra Ionen System für glänzendes Haar
SenseIQ Technologie für eine personalisierte Glättung. Erkennt: Der aktive digitale Sensor misst die Temperatur Ihres Haares mehr als 20.000 Mal pro Styling-Sitzung. Passt an: Der intelligente Mikroprozessor passt die Temperatur automatisch an, um eine Überhitzung des Haares zu verhindern. Pflegt: Unsere Sensor- und Anpassungstechnologie schützt das Haar beim Stylen und speichert bis zu 70 % seiner natürlichen Feuchtigkeit**.
Der Haarglätter mit SenseIQ erhält nachweislich bis zu 93 % der wesentlichen Kraft Ihres Haares* und sorgt dafür, dass sich Ihr Haar innen immer gesund anfühlt, während es außen glatt und seidig aussieht.
Bereichern Sie Ihr Haar mit ionischer Atmosphäre mit dem Tetra Ionic System. Das patentierte Design gibt Millionen von Ionen mit 4 speziellen Düsen frei, die auf beiden Seiten des Haarglätters eingesetzt sind. Die anreichernden Moleküle entfernen statische Ladungen, verhindern gekraustes Haar und verleiht Ihrem Haar geschmeidigen Glanz.
4.5
von 5
77
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Julie85
23/04/2022
Suisse
total begeistert
Ich bin total begeistert…. Habe bis vor kurzem noch ein ghd gehabt was kaputt gegangen ist und habe dieses hier entdeckt und bin sogar zufriedener mit dem glätt Ergebnis als beim ghd. Haare kommen mir viel weicher und glänzender vor. Kann es nur weiterempfehlen
Vorteile
Toller glanz, schnelles und schonendes glätten
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige BHS830/00 Haarglätter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Luja2104
09/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Super
Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.
Vorteile
Bedienung
Nachteile
Kabellänge
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Prestige BHS830/00 Haarglätter verfasst
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Schneewittchen81
08/12/2022
Deutschland
Teil der Aktion
Auch für dicke Haare geeignet
Das Glätteisen hat bei mir wirklich gut zu tun. Ich hab sehr schwere und dicke Haare. Es heizt sehr schnell auf und die große Fläche lässt auch breitere Strähnen zu. Hier ist auch das Kabel schön lang und dreht sich mit, dadurch ist die Handhabung sehr komfortabel. Die haare sehen nach der Anwendung sehr gepflegt aus und glänzen richtig schön. Es gibt keine Knicke und keine fliegenden Haare. Ich bin sehr zufrieden!
Vorteile
Gute Handhabung, schnelle Temperatur Regulierung, große Fläche,
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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SenseIQ-Modus bei 200 °C, mittlere Ergebnisse
SenseIQ-Modus bei 170 Grad Celsius
Im Vergleich zu Philips HP8372