Das Produkt wurde mir im Rahmen eines Produkttests zugesendet und wurde von mir über ca. vier Wochen ausführlich (vier- bis fünfmal die Woche) getestet Die Lieferung umfasst das Glätteisen, eine Hülle bzw. Schutzkappe, um den Glätter zu fixieren und eine Tasche mit Druckknopf, in der sowohl das Glätteisen als auch Zubehör, in einem extra Fach, ordentlich verstaut werden kann und welche gleichzeitig auch als hitzebeständige Unterlage dient. Der Inhalt ist ordentlich und strukturiert verpackt und macht im Gesamten einen sehr hochwerteigenen Eindruck. Nach der ersten Anwendung war ich schon überzeugt von diesem Produkt. Es liegt super in der Hand, hat eine tolle Haptik und ein sehr angenehmes Gewicht. Durch das Kabelgelenk wird verhindert, dass sich das Kabel ständig verdreht, was die Benutzung sehr angenehm macht. Die vier Tasten am Gerät sind intuitiv zu bedienen (Ein/Aus – Temperatur höher/niedriger – Modus wählen – SenseIQ An/Aus) und der LED-Anzeige kann man entnehmen, in welchem Modus man sich befindet bzw. welche Temperatur eingestellt ist. Sowohl beim Glätten aus auch beim Stylen von Locken gleitet das Glätteisen ohne Stocken oder Ziepen durch die Haare. Dadurch entsteht ein sehr gleichmäßiges und schönes Endergebnis. Durch die individuelle Anpassung an die Temperatur der Haare, bleibt mehr Feuchtigkeit erhalten und ein Verbrennen der Haare wird verhindert. Das ist auch nach mehrfacher Anwendung spürbar. Die Haare werden nicht spröde und dumpf, sondern erhalten einen schönen Glanz und eine gesunde Optik. Bei meiner eher dünnen, glatten Haarstruktur reicht der niedrigste Modus (Gentle), um ein gleichmäßiges, glattes Ergebnis zu erlangen und beim Stylen von Locken, nutze ich den mittleren (Normal) Modus. Da dünnes Haar auch sehr bruchanfällig ist, liegt mein Hauptaugenmerkt darauf, auch bei regelmäßiger Nutzung eines Glätteisens, meine Haare nicht zu stark zu beanspruchen und damit zu schaden. Das erfüllt der Philips Sraightener Prestige auf jeden Fall. Zum einen durch die manuelle Temperatureinstellung, die ich selbst auf meine Haare und mein Styling anpassen kann, zum anderen durch die automatische Temperaturerkennung und -anpassung an meine Haare. Ich bin rundum sehr zufrieden mit diesem Produkt.