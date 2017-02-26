ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Hauptbild

Eingestellt

izzyKabelloser Multiroom-Lautsprecher

BM5B/10

3.3

| (25) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Der kabellose Philips izzy-Multiroom-Lautsprecher gibt Musik über Bluetooth kabellos wieder. Auf Knopfdruck geben bis zu fünf izzy-Lautsprecher die Musik mühelos in jedem Raum zur gleichen Zeit wieder. Einfache Einrichtung, kein Router, kein Passwort, keine Apps.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • Bluetooth®

  • Schwarz

2 x 6,4 cm (2,5") Treiber mit Bassreflexröhre für raumfüllenden Sound

2 x 6,4 cm (2,5") Treiber mit Bassreflexröhre für raumfüllenden Sound

Izzy Multiroom-Lautsprecher sind mit 2 audiophilen 6,4 cm (2,5") Treibern ausgestattet und erzeugen einen kraftvollen und raumfüllenden Sound, während Bassreflexröhren tiefe Frequenzen erweitern und so ein beeindruckendes und dynamisches Erlebnis schaffen.

Ändern Sie den Master-Lautsprecher in der Gruppe mit einfachem Antippen

Ändern Sie den Master-Lautsprecher in der Gruppe mit einfachem Antippen

In jeder izzylink™-Gruppe kann jeder einzelne Lautsprecher als Master-Lautsprecher eingesetzt werden, der Musik auf die anderen Lautsprecher überträgt. Wenn Sie über den Master-Lautsprecher Ihre eigene Musik teilen möchten, drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher in Ihrem Raum, und teilen Sie Ihre Musik sofort von Ihrem Gerät. Andere Lautsprecher in derselben izzylink™-Gruppe geben dieselbe Musik synchron zur gleichen Zeit wieder. Musik mit anderen zu teilen kann so einfach sein.

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

25

Bewertungen

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

19/05/2016

Deutschland

Deutschland

Klein aber fein

Ich hatte den BM5B lautsprecher in Verbindung mit dem BM50B (ebenfalls Izzy Multiroom) zum Test und war so begeistert, dass ich mir die gesamte Izzy Reihe holen werde. Die Wireless Verbindung der Izzy Produkte ist Optimal für jeden der Musik liebt und sie überall zur gleichen Zeit mitnehmen möchte. Egal ob man sich im Schlafzimmer oder in der Küche aufhält mit dem BM5B und der weitreichenden Wireless Verbindung ist das möglich. Ich selbst verwende den BM5B als Kombigerät zum BM50B (Hauptgerät). Der BM5B hat die Funktionen Musik über Audio In (3,5" Klinke), USB auch für Software Upgrade's) sowie über Bluetooth zu empfangen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

13/12/2015

Deutschland

Deutschland

Unglaublich

Es ist wirklich unglaublich, was diese kleine Box leistet und was für ein Sound sie transportieren kann. Auch woher sie den Bass herbekommt ist mir schleierhaft. Sie ist für die Größe ein wahres Wunder. Sound top, Bedienung top und auch das Design finde ich sehr schön. Hätte ich sie nicht, würde ich an ihrer Leistung zweifeln, jedoch hat sie sich wunderbar im Alltag bewährt und bisher sind keinerlei Probleme oder Makel aufgetreten, sodass sich die Investition lohnt. Auch das Verbinden per izzylink funktioniert problemlos und ist eine tolle Bereicherung. Testen konnte ich sie vergünstigt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.