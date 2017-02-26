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Eingestellt
BM5B/10
Musik in jedem Raum auf Knopfdruck
Der kabellose Philips izzy-Multiroom-Lautsprecher gibt Musik über Bluetooth kabellos wieder. Auf Knopfdruck geben bis zu fünf izzy-Lautsprecher die Musik mühelos in jedem Raum zur gleichen Zeit wieder. Einfache Einrichtung, kein Router, kein Passwort, keine Apps.
Bluetooth®
Schwarz
Izzy Multiroom-Lautsprecher sind mit 2 audiophilen 6,4 cm (2,5") Treibern ausgestattet und erzeugen einen kraftvollen und raumfüllenden Sound, während Bassreflexröhren tiefe Frequenzen erweitern und so ein beeindruckendes und dynamisches Erlebnis schaffen.
In jeder izzylink™-Gruppe kann jeder einzelne Lautsprecher als Master-Lautsprecher eingesetzt werden, der Musik auf die anderen Lautsprecher überträgt. Wenn Sie über den Master-Lautsprecher Ihre eigene Musik teilen möchten, drücken Sie die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher in Ihrem Raum, und teilen Sie Ihre Musik sofort von Ihrem Gerät. Andere Lautsprecher in derselben izzylink™-Gruppe geben dieselbe Musik synchron zur gleichen Zeit wieder. Musik mit anderen zu teilen kann so einfach sein.
Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.
3.3
von 5
25
Bewertungen
grasgheidjer
26/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
funktioniert wie erhofft
guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher verfasst
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2phy
19/05/2016
Deutschland
Klein aber fein
Ich hatte den BM5B lautsprecher in Verbindung mit dem BM50B (ebenfalls Izzy Multiroom) zum Test und war so begeistert, dass ich mir die gesamte Izzy Reihe holen werde. Die Wireless Verbindung der Izzy Produkte ist Optimal für jeden der Musik liebt und sie überall zur gleichen Zeit mitnehmen möchte. Egal ob man sich im Schlafzimmer oder in der Küche aufhält mit dem BM5B und der weitreichenden Wireless Verbindung ist das möglich. Ich selbst verwende den BM5B als Kombigerät zum BM50B (Hauptgerät). Der BM5B hat die Funktionen Musik über Audio In (3,5" Klinke), USB auch für Software Upgrade's) sowie über Bluetooth zu empfangen.
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Mausiii
13/12/2015
Deutschland
Unglaublich
Es ist wirklich unglaublich, was diese kleine Box leistet und was für ein Sound sie transportieren kann. Auch woher sie den Bass herbekommt ist mir schleierhaft. Sie ist für die Größe ein wahres Wunder. Sound top, Bedienung top und auch das Design finde ich sehr schön. Hätte ich sie nicht, würde ich an ihrer Leistung zweifeln, jedoch hat sie sich wunderbar im Alltag bewährt und bisher sind keinerlei Probleme oder Makel aufgetreten, sodass sich die Investition lohnt. Auch das Verbinden per izzylink funktioniert problemlos und ist eine tolle Bereicherung. Testen konnte ich sie vergünstigt.
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