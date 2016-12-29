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Eingestellt

izzy Kabelloses Multiroom-Mikrosystem

BM60B/10

3.9

| (15) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Bluetooth®

  • mit MULTIPAIR

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW

MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Streamen Sie Ihre gesamte Musik über izzylink™

Streamen Sie Ihre gesamte Musik über izzylink™

izzylink™ erweitert Ihre gesamten Musikquellen und Musik- oder Radio-Apps auf Smartphones, Tablets oder Computern kabellos auf jeden Raum.

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

Technische Daten

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

15

Bewertungen

2

29/12/2016

Deutschland

Deutschland

Toller Sound und Anlage für einen tollen Preis

Die Anlage gibt einen tollen Sound ab und ist einfach mit den IZZY-Lautsprecher-Boxen zu verbinden. Kein lästiges Rumfummeln und Kabelverlegung mehr. Mit Bluetooth geht es auch einfach wunderbar.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst

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21/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Eine gute Kompaktanlage für Jedermann.

Sehr gute Bedienerfreundlichkeit. Senderprogrammierung und Abspeicherung könnte besser sein. Ansonsten eine gute Anlage für Jung und Alt.

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Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst

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13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Unbeschreiblich Gut!

Ich selber nutze den BM60B und auch andere Izzy Multiroom Systeme. Ich bin vom Gesamtpaket der Multiroom Reihe sehr beindruckt. Die Verbindung via Wireless die das Musikerlebnis Zuhause neu gestalten. Egal wohin ich gehe, höre ich den qualitativ hochwertigen Sound! BM60B ist eine meiner Meinung nach optimale HiFi Anlage für jeden! Nicht nur der angemessene Preis und die dafür gegebenen Funktionen machen das Gerät unschlagbar, der übertrieben gute Sound gefüllt mit viel Bass aber auch klaren hohen Tönen geben ein atemberaubendes Musikerlebnis. Das Gerät verfügt üder Bluetooth, Audio In (AUX), USB sowie Radio und CD Funktion. Quasi alles was man braucht. Die Lautsprecher können mittels Lautsprecherkabel auf eine Entfernung von in etwa 1,50m vom Hauptgerät weg gestellt werden. Preisleistung sind mehr als in Ordnung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM60B Kabellose Multiroom-Musiksysteme verfasst

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