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BM60B/10
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Unterstützt das Philips Gerät videogestützte Audioübertragung?
Was ist der Vorteil von Izzylink-Streaming im Vergleich mit anderen WLAN-Streaming-Methoden?
Wird die Musik nur vom Philips Master-Lautsprecher gesendet?
Warum ist die Nutzung des privaten Izzylink-Netzwerks besser als die über WLAN?
Master- und Slave-Lautsprecher in der Izzylink Gruppe
Wie groß ist die Reichweite des Philips Izzylink-Netzwerks?
Wie viele Izzylink Lautsprecher können zu einer Gruppe hinzugefügt werden?
Kann ich mehr als eine Gruppe Izzylink Geräte zu Hause hinzufügen?
Kann Ruckeln der Musik aufgrund Interferenzen auf meinen Izzylink Lautsprechern verringert werden?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts