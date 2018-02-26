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Eingestellt

Kabellose Multiroom-Musiksysteme

BM90/12

2.5

| (2) Bewertungen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

Die Philips izzy-Musikanlage gibt über Bluetooth Musik von CD/USB und UKW wieder. Mit einem Tastendruck wird Musik von Smartphones, CD/USB &und Radiosendern gleichzeitig auf jedem izzy-Lautsprecher in jedem Raum wiedergegeben. Einfache Einrichtung: ohne Router, Passwort oder App.

Alle Vorteile anzeigen

Musik in jedem Raum auf Knopfdruck

  • CD, MP3-CD, USB, UKW

  • Bluetooth®

Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen

Gruppieren Sie bis zu 5 izzy-Produkte mit izzylink™ für Musikgenuss in mehreren Räumen

izzylink™ ist eine kabellose Technologie, die den IEEE 802.11n-Standard für die Verbindung von mehreren Lautsprechern in einem kabellosen Netzwerk verwendet. Das Netzwerk verbindet bis zu fünf Lautsprecher, ohne einen Router, ein WiFi-Passwort oder eine Smart-Geräte-App zur Einrichtung zu benötigen. Sie können izzy-Lautsprecher ganz einfach zum Netzwerk hinzufügen, um die gleichzeitige Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen zu genießen. Jeder Lautsprecher kann mit einer Berührung in den Modus zur separaten Nutzung oder in den Gruppenmodus für Musikgenuss in mehreren Räumen geschaltet werden.

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Geben Sie Musik in einem Raum kabellos über Bluetooth wieder

Mit dem Philips izzy-Lautsprecher können Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Telefon, Tablet oder Computer streamen, egal welche Musik- oder Radio-App Sie verwenden.

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Einfach antippen, um izzylink™ einzurichten – kein Router, kein Passwort, keine Apps

Kein Router, kein Passwort, keine Apps für die Einrichtung nötig. Drücken Sie für die erstmalige Einrichtung einfach lange auf die Taste GROUP auf zwei Lautsprechern. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen 3., 4. oder 5. Lautsprecher hinzuzufügen. Durch jedes lange Drücken der Taste GROUP wird jeweils ein neuer Lautsprecher hinzugefügt. Multiroom-Musik war noch nie einfacher. Wenn Sie fertig sind, wird das izzylink™-Netzwerk gespeichert, selbst wenn der Lautsprecher von der Stromversorgung getrennt ist.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

26/02/2018

France

France

Qualite au Rendez-vous

produit simple à installer, facile à utiliser, son de bonne qualité dans chaque piece

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM90 Système audio sans fil multiroom verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für BM90 Système audio sans fil multiroom verfasst

19/03/2018

España

España

No es posible conectar auriculares

No es posible conectar auriculares. Me arrepiento de haber comprado este aparato por este motivo. No puedo disfrutar de mi música en el salón, tumbado en el sofá mientras otros miembros de la familia disfrutan de la TV u leen un libro por ejemplo.

Diese Bewertung wurde für BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación verfasst

Diese Bewertung wurde für BM90 Microcadena inalámbrica multihabitación verfasst

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