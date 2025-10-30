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Epilator Series 4000Kabelgebundener Epilierer

BRE247/00

4.6
| (101) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Sanft und glatt
Erleben Sie eine langanhaltende Haarentfernung, die sanft zu Ihrer Haut ist, und freuen Sie sich auf bis zu 28 Tage glatte Haut. Wir verstehen, dass eine Epilation beängstigend sein kann. Bei regelmäßiger Anwendung wird es jedoch weniger schmerzhaft!*
Alle Vorteile anzeigen

Gut für Sie und Ihre Haut

Sanft und glatt

  • Für Körper und empfindliche Bereiche

  • Mit LED-Beleuchtung

  • + 4 Zubehörteile

  • Epilieren, rasieren und peelen

Bis zu 4 Wochen glatte Haut

Bis zu 4 Wochen glatte Haut

Genießen Sie ein ewig glattes Hautgefühl. Der Epilierer ermöglicht Ihnen bis zu 4 Wochen lang die Freiheit von Haarentfernungsroutinen.

Einfach gezupft. Einfach epiliert.

Einfach gezupft. Einfach epiliert.

Genießen Sie mit diesem niedlichen Epilierer eine einfache und besonders sanfte Haarentfernung zu Hause. Er erfasst Haare so kurz wie sie mit Wachs erfasst werden, ohne dass Sie in den Salon gehen müssen oder selbst ein Chaos schaffen. Wirklich.

Nachhaltige Glätte

Nachhaltige Glätte

Diesen Epilierer kaufen Sie nur einmal. Mit seiner Verpackung aus Papier, dem batterielosen Betrieb und einem Griff aus 50 % recycelten Materialien wird bei diesem Epilierer minimale Umweltbelastung großgeschrieben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

101

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

30/10/2025

Deutschland

Deutschland

Sanfte Haarentfernung

Der Philips Series 4000 BRE247/00 hat mich rundum überzeugt. Das Gerät liegt gut in der Hand und wirkt hochwertig verarbeitet. Durch den kabelgebundenen Betrieb läuft es jederzeit mit voller Leistung, ohne dass man sich um das Aufladen kümmern muss. Die Epilation ist gründlich und angenehm, vor allem dank der sanften Aufsätze und der ergonomischen Form. Auch feine Härchen werden zuverlässig entfernt, und die Haut fühlt sich danach glatt und gepflegt an. Besonders praktisch finde ich die einfache Reinigung und die unkomplizierte Handhabung – ideal für Einsteigerinnen und alle, die Wert auf zuverlässige Ergebnisse legen. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und eine klare Empfehlung für alle, die einen effizienten, langlebigen und komfortablen Epilierer suchen.

Vorteile

Massageaufsätze

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/10/2025

Deutschland

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Klein, kompakt und alles weg

"Aller Anfang ist schwer" denkt man sich beim Epilierer aber zum Glück macht dieser Philips Epilierer es einem sehr einfach. Natürlich zwickt es aber wenn man im Austausch wochenlang glatte Haut hat, dann nehme ich den anfänglichen Schmerz in Kauf. Der Philips BRE247 ist das perfekte Starter Set: Epilierer mit Massageaufsatz, Handschuhe und Rasierer für die empfindlichen Stellen. Der Epilierer hat eine ganz leicht gummierte Beschichtung damit er nicht aus den Händen rutscht. Mit dem integrierten Licht sieht man jedes nicht so feine Härchen und lässt keins aus. Der Handschuh ist das I-Tüpfelchen, denn man die Haut gut straffen um liegende Haare aufzurichten und zu erwischen. Der Rasierer eignet sich für die Bikini- und Intimzone oder schwer erreichbare Stellen. Also wirklich ein Rundum Paket. Mit einem Akkugerät wäre man zwar flexibler aber ich bevorzuge immer kabelgebundene Varianten, da man da immer 100% Leistung hat und nicht zwischendrin laden muss, falls der Akku ausgeht. Ich bin super zufrieden mit dem Produkt und empfehle ihn wärmstens weiter!

Vorteile

Super Starterset, immer 100% Leistung, gute Pinzetten

Nachteile

Bissle laut

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst

26/10/2025

Deutschland

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Sanfte und effektive Haarentfernung auch bei empfi

Ich habe sehr empfindliche Haut und neige schnell zu Rasierpickeln. Mit einem normalen Rasierer wachsen meine Haare extrem schnell nach, und durch meine dunklen Haare sieht man jedes Stoppeln sofort. Daher war ich sehr gespannt auf diesen Epilierer und ich bin wirklich positiv überrascht! Der Philips Epilierer Series 4000 entfernt die Haare gründlich und gleichzeitig erstaunlich sanft. Schon nach der ersten Anwendung war meine Haut deutlich glatter und hatte keinerlei Reizungen oder Rötungen, was mich wirklich begeistert hat. Besonders gut gefällt mir, dass das Gerät angenehm in der Hand liegt und man verschiedene Aufsätze nutzen kann. Das Epilieren selbst ist anfangs leicht ungewohnt, aber bei regelmäßiger Anwendung wird es tatsächlich immer weniger schmerzhaft. Das Ergebnis hält bei mir deutlich länger als nach dem normalen Rasieren. Ein tolles Einsteigergerät, auch für empfindliche Hauttypen mit dunklen Haaren wie mich!

Vorteile

Sanft zur Haut, gründliche Haarentfernung, keine Rasierpickel, lange glatte Haut, angenehme Anwendung dank Massageaufsatz.

Nachteile

Etwas Ziepen bei der ersten Anwendung, Geräusch könnte leiser sein.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 4000 BRE247/00 Kabelgebundener Epilierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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