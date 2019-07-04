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  • Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
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Satinelle AdvancedEpilierer, nass und trocken

BRE605/00

3.9
| (635) Bewertungen
Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
Unser bisher schnellster Epilierer verfügt über einzigartige Keramikpinzetten, die sich schneller drehen als je zuvor, und so selbst feine und kurze Härchen zuverlässig entfernen. Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut bei jedem Zug.
Alle Vorteile anzeigen

Erfasst selbst feinste Haare zuverlässig

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen

  • Für Beine und Körper

  • Keramikpinzetten erfassen feine Haare

  • S-förmiger Griff

  • Kabellos und wiederaufladbar

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Erster Epilierer mit S-förmigem Griff

Der ergonomische S-förmige Griff ermöglicht eine einfache Anwendung für eine optimale Handhabung und eine gründlichere Enthaarung am ganzen Körper mit natürlichen und präzisen Bewegungen.

Technische Daten

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Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

635

Bewertungen

04/07/2019

Suisse

Suisse

Sehr zufriedenstellend

Eigentlich sehr zufrieden damit sehr handlich Relativschmerzarm. Was wirklich sehr schade ist, ist dass er mach rund 22 monaten defekt war. Ind man in schlecht bis gar nicht öffnen kan zur Reinigung. Meine Frau hat ihn geöffnet mit der Annahme das defekte teil auszuwechseln könnte. Nun ist ein Plastikzahrad defekt. Nach dem öffnen gemerkt dass eigentlich noch garantie drauf wäre. Wir btäuchten nur einen neuen kopf aber da er fast so teuer ist wie ein neuer weiss ich nicht was machen evt habt ihr eine Idee

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE605/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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26/06/2020

Deutschland

Deutschland

Ein Produkt das auf ganzer Linie überzeugt!!!

Der Philips Satinelle Advanced Epilierer überzeugt nicht nur mit seinem schlanken Design sondern ebenso mit seiner präzisen aber dennoch sanften Haarentfernung selbst feinster Härchen.

Vorteile

sanfte Entfernung feinster Haare, Akkubetrieb bis zu 40 Minuten, nass und trocken anwendbar, formschlank

Nachteile

-

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28/05/2020

Deutschland

Deutschland

Zufrieden

Das was er machen soll macht er gut, man muss schon mehrmals über einige stellen gehen aber das ist ok.

Vorteile

Gutter epilator kann in der Dusche verwendet werden

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Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE635/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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