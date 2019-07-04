Der Philips Satinelle Advanced Epilierer wurde mir im Rahmen eines Produkttests kostenlos zur Verfügung gestellt. Philips nimmt keinen redaktionellen Einfluss auf die Bewertung. Ich bin durchaus mit dem Produkt zufrieden und positiv überrascht. Ich bin bereits seit mehreren Jahren Nutzer von Epilierern, hauptsächlich um Beinhaare zu entfernen. Was für mich neu war, ist die Möglichkeit das Gerät auch unter Wasser zu nutzen. Dies mindert die Schmerzen bei der Anwendung erheblich. Gerade für Neulinge ist die nasse Anwendung ein klarer Pluspunkt und ein Vorteil gegenüber anderen Geräten. Das Gerät lässt sich ohne Kabel bedienen und liegt sehr gut in der Hand- auch die Lautstärke ist sehr angenehm. Bei der Anwendung zwickt es nach wie vor ein wenig, jedoch mindert die Anwendung unter Wasser den Schmerz erheblich. Die Batterie hält sehr lange, ich musste das Gerät wochenlang nicht aufladen, nutze es aber auch nicht täglich. Was mich etwas irritiert hat, war dass man das Gerät vor der ersten Anwendung komplett aufladen muss. Das ist ja meistens der Fall und auch nicht weiter schlimm, nur wurde mir zu Anfang nicht am Batteriesymbol klar gezeigt, dass das Gerät fast leer ist. So musste ich bei der ersten Anwendung abbrechen, da der Akku dann leer ging. Alles aber nicht tragisch, wenn man es vorher weiß. Die Haare werden bei der Trockenanwendung besser entfernt, jedoch ist es auch schmerzhafter. Für mich ist die perfekte Option erst einmal nass zu epilieren und nachher am trockenen Bein die restlichen kleinen Haare zu entfernen. Die verschiedenen Aufsätze funktionieren auch einwandfrei. Die Rasierfunktion habe ich ebenfalls getestet und bin sehr zufrieden. Ich würde das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen.