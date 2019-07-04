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BRE635/00
Für Beine, Körper und Gesicht
Keramikpinzetten erfassen feine Haare
S-förmiger Griff
+5 Zubehörteile
Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Der ergonomische S-förmige Griff ermöglicht eine einfache Anwendung für eine optimale Handhabung und eine gründlichere Enthaarung am ganzen Körper mit natürlichen und präzisen Bewegungen.
3.9
von 5
635
Bewertungen
Bagger74
04/07/2019
Suisse
Sehr zufriedenstellend
Eigentlich sehr zufrieden damit sehr handlich Relativschmerzarm. Was wirklich sehr schade ist, ist dass er mach rund 22 monaten defekt war. Ind man in schlecht bis gar nicht öffnen kan zur Reinigung. Meine Frau hat ihn geöffnet mit der Annahme das defekte teil auszuwechseln könnte. Nun ist ein Plastikzahrad defekt. Nach dem öffnen gemerkt dass eigentlich noch garantie drauf wäre. Wir btäuchten nur einen neuen kopf aber da er fast so teuer ist wie ein neuer weiss ich nicht was machen evt habt ihr eine Idee
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE605/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Coolcat85
26/06/2020
Deutschland
Ein Produkt das auf ganzer Linie überzeugt!!!
Der Philips Satinelle Advanced Epilierer überzeugt nicht nur mit seinem schlanken Design sondern ebenso mit seiner präzisen aber dennoch sanften Haarentfernung selbst feinster Härchen.
Vorteile
sanfte Entfernung feinster Haare, Akkubetrieb bis zu 40 Minuten, nass und trocken anwendbar, formschlank
Nachteile
-
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Tinna3688
28/05/2020
Deutschland
Zufrieden
Das was er machen soll macht er gut, man muss schon mehrmals über einige stellen gehen aber das ist ok.
Vorteile
Gutter epilator kann in der Dusche verwendet werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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