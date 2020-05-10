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  • Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
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Satinelle PrestigeEpilierer, nass und trocken

BRE652/00

4.1
| (608) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen
Unser bisher schnellster Epilierer verfügt über einzigartige Keramikpinzetten, die sich schneller drehen als je zuvor, und so selbst feine und kurze Härchen zuverlässig erfassen. Sie können Ihre Haut jetzt vor oder nach dem Epilieren glätten und Ihren Körper und Ihre Füße verwöhnen.
Alle Vorteile anzeigen

5 Körperpflegebehandlungen von Kopf bis Fuß

Unsere schnellste Haarentfernung selbst für feinste Härchen

  • Für Beine, Körper, Gesicht und Füße

  • Keramikpinzetten erfassen feine Haare

  • 5 Körperpflegebehandlungen

  • + 9 Zubehörteile

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Epilierkopf aus speziellem Keramikmaterial für bessere Griffigkeit

Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.

Extrabreiter Epilierkopf

Extrabreiter Epilierkopf

Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.

Preisgekröntes Design*

Preisgekröntes Design* für eine einfache Haarentfernung

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

608

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

10/05/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Top produkt

Effektiv und einfach zu bedienen, mit allen wichtigen Zubehörteilen für den Körper.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE651/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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22/12/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Ergonomie fantastisch

Meine Frau ist begeistert von der Handhabung des Geräts. Die Ergonomie wurde ernst genommen. Perfekt, danke.

Vorteile

Tolle Ergonomie

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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16/05/2018

Suisse

Suisse

Tolles Gerät mit Vielfalt an Funktionen

Der Satinelle Prestige Epilierer ist das erste Epiliergerät das ich benutze und ich bin hell begeistert davon. Zu Beginn ist das laute Geräusch etwas gewöhnungsbedürftig, umso sanfter fühlt sich jedoch das Epilieren an. Das Epilieren ist effizient und schmerzfrei und ich finde es toll dass man das Gerät auch unter der Dusche benutzen kann. Der Aufsatz zur Entfernung von Hornhaut bietet eine super tolle Zusatzfunktion des Gerätes. Die rotierende Scheibe entfern die Hornhaut sanft und gründlich und macht schöne Sommerfüsse!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle Prestige BRE652/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

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  1. IF Design Award 2016