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  • Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein
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Beauty Set Series 9000Für den ganzen Körper

BRE770/92

4.4
| (717) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein
Das Philips Beauty-Set der 9000er Serie ist eine luxuriöse Komplettlösung für eine glatte Haut von Kopf bis Fuß. Bestehend aus sechs Accessoires, dem Haarentferner für das Gesicht und vielseitige Aufsätze inbegriffen. Für die Behandlung von Haut, Gesicht, Körper und Füßen.
Alle Vorteile anzeigen

Hautpflege. Haarentfernung im Gesicht und am Körper. Pediküre

Glatte Haut. Absolutes Selbstbewusstsein

  • Komplettlösung

  • Zur Hautpflege und Haarentfernung

  • +6 Zubehörteile

Wochenlang glatte Haut mit unserem Epilierer

Wochenlang glatte Haut mit unserem Epilierer

Die Double Action Technologie synchronisiert die langen Keramikpinzetten kontinuierlich – für festes Greifen und die Entfernung von Haaren kürzer als 0,5 mm. Der breite Epilierkopf mit 50% längeren Pinzetten entfernt mehr Haare in einem Durchgang*. Mit nur einer Rasur wochenlang glatte Haut.

Unser schnellster Epilierer

Unser schnellster Epilierer

Unsere Pinzetten rotieren zudem schneller pro Minute als beim Braun Silk-épil 9.

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 hypoallergene Keramikpinzetten für eine sanfte Rasur

32 Keramikpinzetten aus hypoallergenem Material für eine sanfte Rasur. Sie gleiten mühelos über die Haut, mit weniger Reibung und mehr Hautkontakt*. 91% der Anwenderinnen bestätigen das angenehme Gefühl auf der Haut**.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

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4.4

von 5

717

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

30/09/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Treu Freund

Immer gut funktioniert und Akku funktioniert sehr lange

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilierer, nass und trocken verfasst

11/08/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Ich liebe es.

Es hat sehr viele Funktionsmöglichkeiten. Der depilator hält auch nach dem Laden ziemlich lange. Jedoch die Option für Füssepfeilen ist nicht genug stark und die Hornhaut kann nicht genug gut gepfeilt/entfert werden:(

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

03/10/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Very happy!

I recommend this item With all the extra tools, I’m very happy because doesn’t neeed the Cable to fanction and I travel so light with this charger!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Diese Bewertung wurde für Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilierer, nass und trocken verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zum Philips Satinelle Advanced und Satinelle Prestige

  2. CLT Deutschland N = 153, 2019

  3. HUT USA, 141 Probanden, 2022